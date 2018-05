Wirtschaft Waldenburger Gemeinderat lähmt Logistiker

Waldenburg / Oliver Färber

Roland Rüdinger hat teilweise den Glauben an die Rechtssicherheit in Deutschland verloren. „Ich fühle mich auf zwei Jahre hin enteignet“, sagt der Krautheimer Spediteur. Er hatte von der Firma Nicotra-Gebhardt am Fuße Waldenburgs ein Gelände gekauft, um unter anderem die Logistik für das Unternehmen zu übernehmen. Nach heftigem Protest der Anwohner aus der benachbarten Bahnhofsiedlung, welche die Lagerhallen nicht vor ihrer Nase haben wollten, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun beschlossen, eine zweijährige Veränderungssperre über das Gebiet zu legen. Diese Entscheidung hat nicht nur eine Auswirkung auf Rüdinger selbst.

„Ich habe auch bereits Leute eingestellt, die dort arbeiten sollten“, verrät er. Außerdem habe er bereits mit Kunden im benachbarten Gewerbepark Hohenlohe und in Neuenstein vereinbart, auch deren Logistik über seinen neuen Waldenburger Standort abzuwickeln. „Für die wird es nun teurer“, so der Spediteur.

Auch für den Ventilatorenhersteller Nicotra-Gebhardt bedeutet das weitere Unannehmlichkeiten. Die Firma wollte quasi ihre eigene notwendige Erweiterung an Rüdinger outsourcen und hat ihm deshalb das dazu notwendige Gelände verkauft. Mit der Veränderungssperre werden somit auch die Zukunftspläne der dort schon lange ansässigen Firma auf Eis gelegt. Die Folge: Alles, was die Firma in Rüdingers neue Hallen auch nur kurzzeitig auslagern wollte, muss nun erst mal auf die Straße. „Ich fahre das alles nach Krautheim und Dörzbach“, sagt Rüdinger. Neben Zeit und Kosten für die Firma hätten auch viele andere Autofahrer etwas davon: „So bekommt man die B 19 natürlich auch nach und nach zu“, argwöhnt der Spediteur.

Der Fachmann warnt: Lager- und Logistikflächen würden in dieser Region rar. „Keine Firma kommt ohne Logistik aus. Darüber denken Bürgermeister und Gemeinderäte bei ihren Beschlüssen oft nicht nach“, hat er festgestellt. Und wo Mangel herrscht, da steigen Preise. „Firmen im Gewerbepark müssen dann mehr dafür zahlen“, wird er deutlich.

Was ihn auch wurmt: In der sehr kurzen öffentlichen Gemeinderatssitzung war nur der Beschluss ohne weitere Diskussion gefallen. Die überarbeitete Version seines Bauantrags habe er gar nicht mehr den zahlreich erschienen Bürgern der Bahnhofsiedlung unterbreiten können. „Wir hätten uns sicher angenähert“, meint der Geschäftsmann. Obwohl der Bebauungsplan aus den 1970er-Jahren, den er beim Kauf des Geländes noch für rechtssicher gehalten habe, hohe Gebäude erlaubt hätte, wollte er nun seine Hallen drei Meter tiefer legen. „Es wären nur noch fünf Meter davon von der Bahnhofsiedlung zu sehen gewesen. So niedrig ist fast kein Haus“, so Rüdinger.

Doch Bürgermeister Markus Knobel hatte das Baugesuch, das auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stand, nicht vorgestellt – weil ja die Veränderungssperre erlassen wurde.

„Es ist zumindest ein temporärer Sieg für die Leute der Bahnhofsiedlung, die eben lieber eine grüne Wiese sehen“, sagt der Logistiker. Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gemeinderats will er vorerst nicht einlegen. „Ich möchte eigentlich nicht gegen eine Gemeinde in einen Rechtsstreit treten“, beteuert er.

Des einen Leid, der anderen Freud’: „Wir sind glücklich über die Bausperre“, freut sich Marina Jungwirth aus der Bahnhofsiedlung über den Beschluss. Dass das Gelände nicht auf immer eine grüne Wiese sein wird, ist auch ihr klar. Schließlich haben die Gemeinderäte mit ihrer Entscheidung gleich eine Überarbeitung des Bebauungsplans in Auftrag gegeben. Jungwirth könnte sich vorstellen, dass auf dem Gebiet Wohnhäuser jobnah für Beschäftigte im Gewerbepark entstehen. „Oder ein Mischgebiet für kleinere Betriebe“, so ihre Idee. Die könnten Arbeitsplätze schaffen und auch mit Gewerbesteuern Geld in den Stadtsäckel spülen.