Bebauungsplan Wachstum bekommt Vorrang

Obersontheim / Sigrid Bauer

Die Obersontheimer Gemeindeverwaltung hatte wohl mit mehr Interesse an dem Thema Gewerbegebiet Birngründle gerechnet und die Sitzung vorsichtshalber in den Vereinsraum der Schubart­halle verlegt. Es kamen aber nur zehn Besucher, unter ihnen zwei Vertreter der Bürgerinitiative zur Landschaftserhaltung (BI), die das neue Gewerbegebiet ablehnt. Otto Heiselbetz, ehemaliger stellvertretender Bürgermeister und Ex-Gemeinderat, wandte sich gegen das Argument des Regierungspräsidiums, die Firma Kärcher habe keine Erweiterungsflächen mehr. Bürgermeister Siegfried Trittner stimmte dem zu. „Es ist aber bei der Planung des Gewerbegebiets nie um Kärcher gegangen“, betonte er. Er wisse nicht, warum das Regierungspräsidium das angebe. Er vermute, der Grund sei, dass der Regionalverband die Einstufung Obersontheims als Gewerbeschwerpunkt mit dem Expansionsbedarf von Kärcher begründet hat.

„Weiterentwicklung ist wichtig“

Gegenüber dieser Zeitung erklärt Trittner, Obersontheim habe schon etwa im Jahr 2002 das Birngründle als Gewerbefläche anmelden wollen. Damals habe der Regionalverband das aber abgelehnt. Deshalb sei er überrascht gewesen, als sich im Vorfeld der jetzigen Planungen zeigte, dass der Regionalverband diese Fläche inzwischen von sich aus für Gewerbe vorgesehen hat. Das sei für ihn ein entscheidendes Argument für die Ausweisung des Gewerbegebiets. „Die Bedenken der Bürger haben ihre Berechtigung, aber die Weiterentwicklung der Gemeinde ist wichtig. An anderer Stelle haben wir keine richtigen Entwicklungspotentiale mehr“, stellt er fest.

Die BI weist in ihrer Stellungnahme noch einmal auf die 700 Unterschriften, laut ihrer Angaben 20 Prozent der wahlberechtigten Bürger, gegen das Gewerbegebiet hin.

Ausgleich wird geschaffen

Von Seiten der Behörden kommt keine grundlegende Kritik. Der Regionalverband bemängelt die relativ große Fläche des Kärcher-Werksverkaufs, das weise auf Einzelhandel hin. Das sei aber durch die großen Geräte bedingt, Kärcher plane keinen Einzelhandel, stellt Trittner klar. In der Tankstelle wird es einen üblichen Shop geben. Bei den Ausgleichsflächen hat die Gemeinde möglichst auf landwirtschaftliche Flächen verzichtet. „Das Problem ist aber, dass andere Flächen meist in einem so gutem Zustand sind, dass sie kaum verbessert werden können“, meinte Trittner.

Noch unklar ist, wo der Radweg, der bisher vom Kreisverkehr aus entlang der L 1066 Richtung Mittelfischach und entlang der Bühlertalstraße hinter dem Pferdehof Richtung Hausen und durch die für einen Radweg zu schmale Unterführung nach Obersontheim führt, künftig verlaufen soll. Der Gemeinderat war dafür, ihn entlang der Straße, also außen um das Gewerbegebiet, zu verlegen. Das wäre in Anbetracht der im Gewerbegebiet geplanten Tankstelle, wo ein- und ausfahrende Autos die Radfahrer gefährden würden, die sicherste Lösung.

Dieter Glasbrenner wies auf die steigende Zahl der Radfahrer hin. Auf dieser sicher teureren Trasse stehen aber laut Trittner einige Bäume im Weg. Sollte der Radweg durch das Gewerbegebiet gehen, soll er nur mit einer Fahrbahnmarkierung gekennzeichnet werden. Sie würde auf beiden Seiten der sieben Meter breiten Erschließungsstraße angebracht werden. Der Gehweg wird eineinhalb Meter breit.

Die endgültige Lage des Radwegs beschließt der Rat später. Den Bebauungsplan hat er einstimmig zur Satzung beschlossen. Selbstverständlich werde die Verwaltung im Mitteilungsblatt den Widerstand der BI erwähnen, wie sie auch im August 2017 auf die 700 Unterschriften hingewiesen hat. Das haben Otto Heiselbetz und Heinz Gärtling in ihrer Stellungnahme zum Bebauungsplan im Namen der BI gefordert.