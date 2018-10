Luftreinhaltung VW zahlt auch im Landkreis Hall

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Lutz Härterich ist Mitgeschäftsführer der Haller Autogruppe Koch. Sie ist im Landkreis Schwäbisch Hall und darüber hinaus erster Ansprechpartner, wenn es um Autos von Volkswagen geht. Obwohl Härterich einen tiefen Einblick in die Struktur des regionalen Automarktes haben dürfte, will er sich nicht darauf festlegen, wie viele Fahrzeuge aufgrund des Diesel­skandals und der jüngsten Ausweitung der Schwerpunktregionen zurückgegeben werden.

Das Thema hat an diesem Freitag erheblich Fahrt aufgenommen. Die Bundesregierung nimmt die Autokonzerne nicht mehr nur in 15 Schwerpunktregionen in die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Dieselautos der Schadstoffklasse 5 gegen solche der Norm 6 getauscht werden können. Das Gebiet wird erheblich ausgeweitet. Davon betroffen ist jetzt auch der komplette Landkreis Hall.

Wohnadresse als Grundlage

Grundlage für eine Prämienberechtigung bilde nicht mehr das Schreiben des Kraftfahrtbundesamtes, sondern allein die Wohnadresse des Kunden, schrieb der Volkswagen-Konzern an seine Händler und schickte gleich eine Übersicht der entsprechenden Landkreise mit. Darunter zu finden sind die Landkreise Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Heilbronn und Ostalb, nicht aber Rems-Murr.

Was heißt das für einen Autofahrer, der erwägt, seinen Euro-5-Diesel in einen 6er zu tauschen? Für den Fall, dass für ihn ein VW infrage kommt, kann er sich ab sofort an den Händler wenden. Lutz Härterich geht davon aus, dass auch die anderen Autokonzerne schnell nachziehen werden.

Bemerkenswert ist, dass der VW-Konzern seine Händler dazu anhält, nicht nur Volkswagen anzunehmen.

Euro 5 gilt seit 2011

Für alle dieselbetriebenen Autos, die vom 1. Januar 2011 an verkauft wurden, war die Schadstoffklasse Euro 5 Pflicht. Die Händler sind verpflichtet, für diese Autos den entsprechenden Marktwert zu zahlen sowie eine Wechselprämie. Diese könne bis zu 9000 Euro betragen. Die Diesel-Euro-6-Norm gilt für neue Autos, die seit September 2015 zugelassen wurden. Was passiert mit den 5er-Dieselfahrzeugen, die über diesen Umtausch an die Konzerne zurückgehen? „Diese werden weitervermarktet“, macht Lutz Härterich deutlich. Regierung und Konzerne hoffen, dass Autofahrer in den besonders von Luftverschmutzung bedrohten Regionen zugreifen und dass deren Fahrzeuge der Euro-5-Klasse dann von Kunden gekauft werden, die in den nicht betroffenen Gegenden wohnen. Auch dort könnte sich ein Umweltgewinn ergeben, so die Erwartung Lutz Härterichs, weil die Menschen ihren noch älteren Diesel gegen ein aktuelleres und damit umweltverträglicheres Modell tauschen würden.

Unabhängig von der aktuellen Entwicklung gilt weiterhin: Für ältere Dieselfahrzeuge wird bundesweit ein Sonderrabatt gewährt. Die Hersteller haben dafür unterschiedliche Bezeichnungen: Umweltprämie, Abwrackprämie oder Hybridprämie. Die zurückgegebenen Autos mit den alten Schadstoffnormen sollen verschrottet werden.