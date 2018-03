Krankheit Vortrag: „Autisten haben alle Gefühle“

Schwäbisch Hall / Margarete Krauß-Dent

Schon zehn Minuten vor Beginn des Vortrages von Dr. Peter Schmidt im Haus der Bildung reichen die Stühle nicht mehr aus. Zahlreiche interessierte Menschen müssen wieder den Heimweg antreten, ohne den Geophysiker, Autor und ersten bekennenden Autisten in einem Großunternehmen gehört zu haben. Dr. Peter Schmidt ist auf Einladung der Bildungsregion, des Gesprächskreises Autismus sowie der Volkshochschule nach Hall gekommen, um über seine persönlichen Erfahrungen aus der Kindheit, der Schulzeit und dem Arbeitsleben zu berichten.

Rituale und Gewohnheiten

„Autisten haben alle Gefühle, nur werden diese anders getriggert“, erklärt der Referent seinem Publikum. Was sich hinter dieser Aussage verbirgt, erfahren die Zuhörer in seinem Vortrag. Schon zu Beginn schildert er, wie stark autistische Menschen sich an Ritualen und Gewohnheiten festhalten und wie wichtig es ist, deutlich und konkret zu kommunizieren, ohne subtile bedeutungsgeladene Zwischenebenen.

Mit Bildern, Beispielen und Vergleichen gelingt es ihm, seinem Publikum die Andersartigkeit von autistischen Menschen zu erklären. Diese zeige sich durch den anderen Umgang mit Kommunikation, wie wörtlichem Verstehen und damit einhergehenden sozialen Problemen oder auch durch stereotype Beschäftigungen und zum Beispiel Hochbegabung in Einzelbereichen.

Auch soziale Phobien oder eine starke Lärmempfindlichkeit können typisch autistische Eigenschaften sein, begründet auf die zu große Anzahl an Informationen die allein Nebengeräusche oder ein Gesichtsausdruck bieten. Dr. Peter Schmidt erhielt erst mit 41 Jahren die Diagnose, was kein Einzelfall ist. Gerade das Asperger-Syndrom war in seiner Kindheit nicht bekannt, Andersartigkeit wurde unter nerdhaftem Verhalten verbucht und seine teils sehr guten schulischen Leistungen, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern, führten ihn durch das Schulsystem.

„Meine Mutter versuchte mich als so normal wie möglich zu beschreiben und beschrieb ganz klar einen Autisten“, so Schmidt. Oft sei es für Eltern oder Lehrkräfte schwierig, zwischen einem nicht Können eines Autisten und dem nicht Wollen eines Unmotivierten zu unterscheiden, je nachdem wie stark das Syndrom ausgeprägt ist. Wie autistenfreundliche Kitas und Schulen für den Referenten auszusehen hätten, wird im zweiten Teil des Vortrags beleuchtet.

Hier können pädagogische Fachkräfte im Publikum konkrete und gut umsetzbare Ideen mitnehmen, die im Kita- oder Schulalltag berücksichtigt werden sollten, um ein entspanntes und möglichst konfliktarmes Miteinander zwischen Autist und Umfeld zu ermöglichen. „Ich wusste nicht, was der Lehrer von mir will“ ist ein Satz, der bei Schmidt immer wieder zu hören ist. Schwierig wurde es für ihn bei allem, das eine Interpretation verlangte, zum Beispiel in Deutsch oder in der Kunst.

Auch für potentielle Arbeitgeber kann der Referent Erklärungen liefern. Die häufig geforderten Soft Skills sind zwar eine Herausforderung für Autisten, aber Fachwissen, häufig bis zur Perfektion, können autistische Menschen bieten. Wenn die Rahmenbedingungen klar festgelegt sind, sind nach seiner Erfahrung Autisten gut in den Alltag integrierbar.

Wer in Hall mehr Gesprächsbedarf zum Themenfeld hat, kann sich an den Gesprächskreis Autismus, der seit vier Jahren in Schwäbisch Hall besteht, wenden. Fragen zu Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, speziell in Schwäbisch Hall, können hier beantwortet werden. Der Gesprächskreis Autismus trifft sich jeden dritten Donnerstag im Monat (außer in den Schulferien) um 19.30 Uhr im Haus der Bildung. Interessierte können sich mit Kathrin Mosgoll (info@gekraut-hall.de) in Verbindung setzen.

Info Die Autorin des Artikels, Margarete Krauß-Dent, ist Fachbereichsleiterin für Sprachen, Pädagogik und Psychologie der Volkshochschule Schwäbisch Hall.

Aufgrund des großen Interesses am Vortrag ist ein zweiter Termin mit Dr. Peter Schmidt am 26. Oktober, 20 Uhr, geplant. Der Ort der Veranstaltung wird rechtzeitig bekanntgegeben. Weitere Informationen bei Sandra Wallrapp (abildung@schwaebischhall.de) oder unter Telefon 07 91 / 9 70 66 51.