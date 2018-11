Glauben Vortrag über die Zukunft der Kirche

Untermünkheim / swp

Die „Stiftung Kirchengemeinde Untermünkheim“ lädt zu einem Vortragsabend mit Professor Siegfried Zimmer ein. Am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr geht es im Gasthaus Krone in Enslingen um „Die Zukunft der Kirche – zur Erneuerung des christlichen Glaubens“. Siegfried Zimmer war viele Jahre lang Professor für Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und gilt als einer der engagiertesten Theologen der evangelischen Kirche, heißt es im Pressetext.

Das Thema Zukunft der Kirche begleitet den Referenten seit Langem. Einerseits begegnet ihm im Kontakt mit Studierenden und bei den von ihm mitbegründeten „Nachteulengottesdiensten“ in Ludwigsburg und dem „GospelHaus“ in Stuttgart reges religiöses Interesse. Andererseits erlebt er oft eine resignative Stimmung in vielen kirchlichen Bereichen. Er will die Frage beantworten, wie die Erneuerung des christlichen Glaubens gelingen kann.