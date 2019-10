Am heutigen Mittwochabend spricht um 20 Uhr der israelische Wirtschaftswissenschaftler Shir Hever im Club Alpha 60. Eingeladen hat ihn der Arbeitskreis Programm des Clubs und der Kreisverband Schwäbisch Hall der Linken. Hever ist umstritten, ihm wird eine Nähe zur israelfeindlichen und in Teilen antisemitischen BDS-Bewegung (siehe Info) nachgesagt. Das hat sowohl im Club als auch im Kreisvorstand der Linken zu Auseinandersetzungen geführt. Als Konsequenz hat das langjährige Vorstandsmitglied David Jäger aus Protest den Linken-Vorstand verlassen.

Jäger hatte in einer Vorstandssitzung zwei Tage vor dem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle auf die Verbindungen Hevers zum BDS hingewiesen. Mit seiner Bitte, auf Hevers Auftritt zu verzichten, konnte er sich nicht durchsetzen. Mehrheitlich hat man sich entschieden, an der Veranstaltung festzuhalten. „Damit hat sich der Kreisvorstand über einen Antrag der eigenen Bundestagsfraktion hinweggesetzt“, sagt Jäger. Diese hatte sich klar vom BDS distanziert und sich gegen Antisemitismus in jeglicher Form ausgesprochen. „Die Entscheidung zeigt, was Beschlüsse der Bundespartei zum Thema auf regionaler Ebene wert sind“, so Jäger.

Vorstände von Club und Partei wollen „einseitige Diskussion vermeiden“

Auf Nachfrage des Haller Tagblatts haben die Vorstände der Linken und des Club Alpha 60 schriftlich Stellung bezogen. „Nach Vorberatung mit den Veranstaltern des AK-Programm des Club Alpha haben wir beschlossen, die Veranstaltung mit dem linken Israeli Shir Hever zu unterstützen. Nachdem wir im Juni für eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Dr. Ingo Elbe geworben haben, war es für uns nur folgerichtig, auch eine weitere Veranstaltung mit einer möglicherweise konträren Position zu unterstützen“, schreibt der Linken-Kreisvorstand. Elbe hatte zum Thema Antisemitismus referiert. Laut Jäger, der bei der Veranstaltung dabei war, sei dessen Vortrag massiv gestört worden.

Dem Kreisvorstand gehe es darum, eine einseitige Diskussion über die Konfliktlage in und um Israel und Palästina sowie das Thema Antisemitismus zu vermeiden. „Für uns liegt das Thema der Veranstaltung ‚Das Israel des Benjamin Netanjahu‘ im Mittelpunkt. Es sollen die wirtschaftliche und soziale Situation von Israelis und Palästinensern in Zeiten rechter Hegemonie dargestellt und diskutiert werden“, ist weiter in der Stellungnahme zu lesen. „Unsere Position zum BDS ist deckungsgleich mit der der Bundestagsfraktion.“ Man lebe in einer pluralen und demokratischen Gesellschaft, in der es möglich sein müsse, unterschiedliche Meinungen zu erfahren: „Keinesfalls werden wir jedoch antisemitische Positionen unterstützen.“

Kontroverse Standpunkte in Diskussion des Vorstands

Nach kritischen Rückfragen ist die vergangene Vorstandssitzung des Club Alpha „als Diskussionsplattform“ genutzt worden. „Hierbei wurde sehr deutlich, dass es ganz klare und kontroverse persönliche Meinungen und Standpunkte zu Shir Hever, dem BDS und der Veranstaltung in den Räumen des Club Alpha gibt“, schreibt der Club-Vorstand. „Auch wenn Hever als Wirtschaftswissenschaftler referiert, ist uns seine Nähe zum BDS und der Fragwürdigkeit ebendiesen Sachverhalts bewusst.“

Der Vorstand müsse jedoch auf Basis der Satzung und für alle Mitglieder gleichermaßen objektiv entscheiden. Auf dieser Grundlage sehe er keine Handhabe, die Veranstaltung abzusagen. „Alle, die diesem Vortrag kritisch gegenüberstehen, sind eingeladen, an diesem Abend anwesend zu sein und den eigenen Standpunkt zu äußern“, ergänzt der Vorstand und unterstreicht: „Der Club Alpha 60 verurteilt jegliche Form von Antisemitismus.“

Jäger stellt das nicht zufrieden: „Es ist nicht nur eine Lokalposse, sondern hat schon eine gewisse Tragweite.“ In Anbetracht des Anschlags von Halle sei es notwendig, etwas gegen Antisemitismus zu unternehmen. Und das schließe auch den BDS ein.

