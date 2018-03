Singen Vorsitzender Koßatz bestätigt

Hessental / swp

Das Jubiläumskonzert zum 110-jährigen Bestehen der Bühlertalvereinigung in Untermünkheim war eindeutig einer der Höhepunkte des abgelaufenen Vereinsjahres beim Liederkranz Hessental. Eine voll besetzte Halle und eine tolle Stimmung ließen das Fest zur Freude werden. Das ging jetzt aus den Berichten während der Mitgliederversammlung des Gesangvereins in der Grundschule hervor. Den Berichten des Vorstands über die weiteren Veranstaltungen folgten Aussprache und Entlastung. Fazit: Die Singgemeinschaft Hessental/Untermünkheim hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Das Sängerjahr endete mit dem traditionellen Singen in den Hessentaler Pflegeheimen und einem geistlichen Adventskonzert in der Kilianskirche Untermünkheim.

Bei den Wahlen galt es, alle Posten neu zu besetzen. Als Vorsitzender wurde Alexander Koßatz bestätigt. Nach 20 Jahren stand die Neubesetzung des Kassenwarts an. Hier wurde Hartmut Benning als Nachfolger von Walter Kantlehner gewählt, der in dieser Zeit die Kasse ohne Mängel geführt hat. Außerdem ist er seit 25 Jahren aktiver Sänger im Liederkranz Hessental. Als Schriftführerin wurde Renate Zink bestätigt. Auch alle anderen Posten wurden besetzt. Die drei Beiräte für die aktiven Mitglieder sind Gisela Bartel, Manuela Mayer und Walter Kantlehner sowie Franz Tommerl als Vertreter der passiven Mitglieder, Rainer Hartmann und Monika Ehrhardt bleiben Notenwarte, Brigitte Multer Kassenprüferin und Hartmut Benning und Walter Kantlehner Fahnenträger.

Zehn Jahre gemischter Chor

Bei den Ausblicken auf 2018 dominierte das Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen des gemischten Chores des Liederkranzes Hessental am 28. Oktober, 14 Uhr, in der Grundschule Hessental. Die Versammlung endete harmonisch.