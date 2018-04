Autoren Vorfreude auf Filme und Literatur

Kirchberg / swp

Zur Einstimmung auf den Kirchberger Büchermarkt am Samstag, 16. Juni, gibt es auch in diesem Jahr im Vorfeld Lesungen mit bekannten Autorinnen und Autoren. Literaturverfilmungen werden im Kino Klappe gezeigt, zum Beispiel „Zwischen zwei Leben“ – ein Überlebensdrama um zwei Fremde, die nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis aufeinander angewiesen sind und lernen müssen, sich blind zu vertrauen.

Der Berliner Autor Thomas Brussig liest am Freitag, 8. Juni, aus seinem Buch „Beste Absichten“ im großen Ballettsaal des Tanzzentrums Württemberger Hof. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Roman handelt von einer ostdeutschen Band, die 1989 in einem Berliner Keller auf ihren großen Durchbruch hinarbeitet. Ihr einziger Fan ist zugleich ihr Manager: Äppstiehn. Er tut, was er kann – und das ist nicht viel. Die Band spielt im Akkord bei Familienfeiern und verzettelt sich mit dubiosen Geschäften. Alles zum Nutzen der Band. Doch als der Durchbruch nur noch eine Formsache ist, kommt die Wende dazwischen und Musik spielt keine Rolle mehr.

Bekannt durch „Helden wie wir“

Autor Thomas Brussig hatte 1995 seinen Durchbruch mit dem Roman „Helden wie wir“. Seine Werke wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Er ist der einzige lebende deutsche Schriftsteller, der sowohl mit seinem literarischen Werk als auch mit einem Kinofilm und einem Bühnenwerk ein Millionenpublikum erreichte. Karten gibt es im Vorverkauf bei der VHS Kirchberg unter Telefon: 0 79 54 / 98 01 17.

Die Försterinnen Tine Kiefl und Florentine Blessing laden unterdessen für Sonntag, 10. Juni, von 15 bis 17 Uhr zu einer poetisch-musikalischen Walderkundung auf dem Sophienberg ein. Bei dem Spaziergang führen die beiden die Teilnehmer mit Geschichten, Musik und Lyrik durch den Kirchberger Stadtwald und den ehemaligen fürstlichen Landschaftspark „Sophienberg.“ Tine Kiefl ist nicht nur Försterin, sondern auch Schauspielerin. Treffpunkt für die Wanderung ist das Lindenbänkle am Fuße des Sophienbergs zwischen Wohnmobilparkplatz, neuem Feuerwehrmagazin und Wanderparkplatz. Karten gibt es im Vorverkauf bei der VHS Kirchberg.

„Cleo auf der Alp“ lautet der Titel einer Lesung mit der Bilderbuchautorin und -illustratorin Juliane Tag am 16. Juni von 11 Uhr bis 13 Uhr im Bastelraum über der Stadtbücherei. Der Eintritt ist frei. Was macht man eigentlich auf einer Alp? Hündin Cleo und ihr Frauchen Jule finden es heraus: Sie melken Kühe und machen Käse. Und in den Bergen gibt es tolle Dinge zu entdecken. Aber ganz ungefährlich ist das nicht. Die Autorin und Illustratorin Juliane Tag hat 2012 einen Alpsommer mit Cleo im Wallis in der Schweiz verbracht. Jetzt lebt sie auf einem Bauernhof mit Schafen in Langenburg. Die Autorin reist mit ihrem Bilderbuch durch die Kirchberger Kindergärten und erzählt die Geschichte von dem Leben auf der Alp. Das Bilderbuch kann nach der Lesung direkt von der Autorin erworben werden.