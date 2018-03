Volkshochschule Vorbereitet auf Notfälle

Schwäbisch Hall / swp

Eltern und Großeltern erfahren in einem Erste-Hilfe-Kurs der Volkshochschule, wie sie die lebenswichtigen Körperfunktionen eines Kindes in einem Notfall aufrechterhalten können. Das Seminar wurde speziell für Notfälle von Kindern entwickelt.

Weil Kinder eben keine „kleinen Erwachsenen“ sind, müssen andere Dinge beachtet werden als bei Erwachsenen. Darüber hinaus erfahren die Kursteilnehmer auch, was sie vorsorglich tun können, damit es möglichst nicht zu einem Notfall kommt. Stillkinder können in den Kurs mitgebracht werden. Der Kurs findet im Schwäbisch Haller Haus der Bildung am Samstag, 24. März, von 9 bis 15 Uhr statt.

Info Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 07 91 / 97 06 60.