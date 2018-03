Sport Vor der Kneipentür ist Endstation

Next

Die 13-jährige Denise Mages spielt in der C-Liga in der Dart-Liga Hohenlohe. © Foto: privat

Schwäbisch Hall / Iris Simon

Schales Bier, zerdrückte Zigarettenstummel im Aschenbecher, schummriges Licht, eine Eckkneipe. Daran denken wohl die meisten Menschen, wenn sie von Dart hören. Denise Mages, erfolgreiche Liga-Spielerin aus Schwäbisch Hall ist da ganz anders. Lange, braunblonde Haare, ein freundlich-schüchternes Lächeln im Gesicht. Wenn sie nervös ist, schiebt sie die Brille zurecht und kratzt sich an der Nase. Wie eine ganz normale 13-Jährige, aber eben mit einer Leidenschaft für Dart.

Erste Kniffe vom Vater gelernt

„Mein Vater hat es mir beigebracht. Der spielt schon sehr lange, unter anderem auf Turnieren. Eines Tages hat er mir zu Hause einfach gezeigt, wie ich mit den Pfeilen umgehen soll und worauf es ankommt.“ Das war vor rund drei Jahren. Mittlerweile hat Denise eine kleine Karriere als Nachwuchstalent hinter sich. In der letzten Saison ist sie sogar in die C-Liga in der Dart-Liga Hohenlohe aufgestiegen. „Das ist die Liga für Amateure und Anfänger. Allerdings spiele ich da gegen wesentlich ältere Teilnehmer.“

Dass sie mit Abstand die Jüngste bei den Wettbewerben ist und hauptsächlich gegen Männer antritt, stört sie dabei wenig. „Neulich habe ich einen aus dem Dart-Team von Alt Hall abgezogen, obwohl der schon in der Bezirksliga spielt.“ Die Gegner, die sie nicht kennen würden, würden sie generell unterschätzen und dann große Augen machen, wenn sie gewinne. „Es stand unentschieden und war wirklich nervenaufreibend, aber dann hab ich das Ding einfach eingecheckt“, erklärt sie sichtlich stolz.

Wenn es um Dart geht, weiß Denise, wovon sie spricht. Da ist dann von Einchecken, dem Triple-Ring und dem Bull Eye die Rede. Bei der klassischen Version, die Denise und ihre sieben Teamkameraden in den Turnieren spielen, geht es darum, von 301 beziehungsweise 501 Punkten auf null Punkte runter zu spielen. Erreichen kann man dieses Ziel, indem man die Pfeile in die richtigen Felder mit den entsprechenden Punkten von eins bis 20 wirft. Ähnlich wie bei einem Rechenspiel gewinnt derjenige, der zuerst auf exakt null Punkte kommt und somit eingecheckt hat.

Fokus auf den Triple-Ring

Um schneller auf die gewünschten Punkte zu kommen, gibt es zwei zusätzliche Ringe, bei deren Treffen sich die Punktzahl des Feldes verdoppelt oder verdreifacht. Das Treffen der Mitte, also des Bull Eye, sei jedoch entgegen der landläufigen Meinung nicht die Königsdisziplin, so die Schülerin. „Für das Bull Eye bekommt man 50 Punkte. Wenn ich also im Feld mit der 20 den Triple-Ring treffe, verdreifacht sich meine Punktzahl auf 60.“

Dass Dart keine Sportart sei, sondern eher ein Zeitvertreib in Kneipen, sieht Denise ganz anders. Für sie steht Dart vor allem für Konzentration und eine gute Hand-Augen-Koordination. „Man braucht Willensstärke auf der einen Seite und ganz viel Übung und Ausdauer auf der anderen. Es kann lange dauern, bis man tatsächlich die Zahlen trifft, die man auch haben möchte. Das verlangt einem viel Konzentration ab“, erklärt die 13-Jährige.

Wenn sie einmal wirklich schlecht gespielt habe oder sich grobe Fehler leiste, wäre sie oftmals von sich sehr enttäuscht. „Wie richtige Sportler beim Wettkampf eben auch.“ Doch neben all dem Ehrgeiz, das gibt Denise auch lachend zu, sei auch ein bisschen Glück wichtig. „Auch ich habe schlechte Tage. Zum Beispiel Sonntage. Die sind wirklich furchtbar zum Spielen.“ An so etwas wie Naturtalent glaube sie aber trotzdem nicht.

Spaß steht im Vordergrund

Als jüngste Spielerin der C-Liga hat Denise auch schon ein paar Fans. Allen voran ihr Vater, der sie bei allem unterstütze, wie sie selbst sagt. Und dann gibt es da noch ihr Team, das sich immer einmal die Woche zum gemeinsamen Spielen trifft. „In der Mannschaft zu spielen macht einfach Spaß und das ist mir sehr wichtig. Außerdem herrscht eine wirklich gute Stimmung.“

Spaß und die Lust am Spielen, das sei für sie sehr wichtig, betont Denise noch einmal. Deshalb mache sie sich im Moment auch noch keine Gedanken über eine mögliche Profi-Karriere mit Sponsoren und Preisgeldern. „Ich möchte jetzt erst einmal die Schule fertig machen und dann sehen wir weiter“, erklärt Denise entspannt.

Nur eines nerve sie momentan ein wenig. Aufgrund ihres Alters dürfe sie an manchen Liga-Turnieren nicht teilnehmen. Nicht weil sie es nicht könnte, sondern weil teilweise in Kneipen gespielt wird, in denen geraucht werde und es keine vernünftige Lüftung gebe. Bei ihrem Alter greife da der Jugendschutz und sie muss bei den Turnieren wortwörtlich draußen bleiben.