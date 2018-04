Schon gehört? Vor 70 Jahren war Max Schmeling zu Gast in Hall

Vor 70 Jahren war Max Schmeling zu Gast in Hall

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Heute vor 70 Jahren traf ein Star in Schwäbisch Hall ein: Max Schmeling, der erste deutsche Boxweltmeister. 18 Jahre nach dem legendären Kampf gegen Jack Sharkey war Schmeling Stargast einer Boxveranstaltung im Haller Neubau. „Es war eben doch eine kleine Sensation“, stand in unserer Zeitung. Den ganzen Tag über habe am 12. April 1948 sein Telefon (das man damals noch mit ph schrieb) gerappelt, berichtete der namentlich nicht genannte Redakteur: Die Anrufer wollten wissen, ob der Boxweltmeister schon eingetroffen sei. „Um 5 Uhr endlich stand es fest.“

Man wartete vor dem Hotel „Adler“ auf den Sportler. Doch zuerst erschien Max Machon, der langjährige Betreuer und Freund des Meisters, „der ihn auch nach dem Zusammenbruch wieder in seine Obhut genommen hatte“, wie unsere Zeitung wusste. „Dann endlich trat der ehemalige Boxweltmeister aus dem Portal. Sein leicht federnder Gang ließ ihn nicht als den 43-Jährigen erkennen und wir konnten uns im ersten Augenblick des Eindrucks nicht erwehren, dass ,Maxe’ unter Kalorienmangel zu leiden hat“, berichtete der Reporter. Weiter heißt es: „Die Begüßung verlief allerseits lebhaft und herzlich. Eine passende Gelegenheit für die Photographen, die von links nach rechts und von rechts nach links sprangen, um ihn ja richtig ins ,Schußfeld’ zu bekommen.“

Dann fuhr man zur Weilerwiese, wo „der Filmberichter Rolf Dietrich Nath von der ,Welt im Film’ fleißig die Kamera in Aktion setzte. Wir hoffen, den Streifen recht bald im Haller Lichtspielhaus zu sehen.“

Und dann folgt endlich das Sportereignis: „Der Neubau glich einem Bienenhaus.“ Auf dem Schwarzmarkt war der Preis der Ringplätze bis 200 Reichsmark angestiegen. Zuerst fanden Amateurkämpfe zwischen Heidelberg und Hall statt, dann folgten Profikämpfe, die von Schmeling als Ringrichter geleitet wurden. Abschließend stellte der Zeitungsredakteur fest: „Im Großen und Ganzen ist die Meinung einiger Haller Kritikaster über Schmeling nicht gerade freundlich – vielleicht darum, weil seine große Zeit abgelaufen ist.“