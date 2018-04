Schwäbisch Hall/Bremen Landesfrauen: von wegen „die Steifen im Norden“

Schwäbisch Hall/Bremen / Marcus Haas

Zwischenbilanz: Seit rund einem halben Jahr arbeitet Bettina Wilhelm in Bremen. Wie läuft’s? Zeit für ein erstes Fazit.

Wie fühlt es sich an, als Landesfrauenbeauftragte des Bundeslandes Bremen? „Sehr gut, ich bin in der wunderschönen Stadt mit hoher Lebensqualität und tollem Kulturangebot sehr gut angekommen“, antwortet die 53-Jährige im Telefoninterview. Die Bürgerschaft Bremens hatte die ehemalige Erste Bürgermeisterin der Stadt Schwäbisch Hall im August 2017 zur Landesfrauenbeauftragten des Bundeslandes gewählt. Am ersten November 2017 trat sie ihre neue Stelle an. In Schwäbisch Hall hatte sich der Gemeinderat zuvor für einen Baubürgermeister und damit gegen Bettina Wilhelm entschieden, die ihre Schwerpunkte im sozialen und kulturellen Bereich setzte. Damit endete ihre achtjährige Amtszeit Ende März 2017.

Besonders positiv überrascht ist sie von der Mentalität der Menschen in Bremen. Von wegen „die Steifen im Norden“, die eher kühl im Umgang mit anderen sein sollen. „Die Bremer sind offene Menschen und locker drauf. Es fällt leicht, ins Gespräch zu kommen“, macht Wilhelm deutlich.

Als Herausforderung sieht die studierte Sozialpädagogin und Pädagogin die Besonderheiten der Verwaltungsstruktur – ein Bundesland, das mit Bremen und Bremerhaven aus zwei Städten besteht. In Bremen sind beispielsweise die Landes- und die Kommunalebene stark miteinander verzahnt. „Zudem hat Bremerhaven ein ganz besonderes Verhältnis zu Bremen“, sagt die Landesbeauftragte, die Schwerpunktthemen gesetzt hat.

Ein Thema ist in der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau verankert. In einem Modellprojekt „Frauen und Flucht“ will Bettina Wilhelm mit ihrem Team die besondere Situation von geflüchteten Frauen beleuchten.

Bericht folgt.