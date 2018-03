Konzert Von Vancouver nach Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall / Daniel Hartmann

Es ist bemerkenswert, dass immer wieder renommierte Musiker auf ihren Konzertreisen auch den Weg ins beschauliche Schwäbisch Hall finden.

Unlängst spielte das Wiener Klaviertrio in Vancouver, Washington und London, am vergangenen Donnerstag gastierten die drei Musiker im Schwäbisch Haller Neubau-Saal. Obwohl die Musiker den hiesigen Saal „Konzertsaal ohne Hall“ nannten, sind sie laut eigenen Angaben gerne gekommen und beschenkten das Publikum mit einem großartigen Konzert.

David McCarroll (Violine), Matthias Gredler (Violoncello) und Stefan Mendl (Klavier) spielten von Joseph Haydn das Klaviertrio B-Dur, Hob. XV:20; von Robert Schumann das Klaviertrio Nr. 2 F-Dur, Opus 80 und von Pjotr I. Tschaikowski das Klaviertrio a-Moll, Opus 50.

Romantische Klangwelt

Dass dieses Ensemble mit Können zu Werke geht, zeigt sich sogleich in Haydns unbeschwerter, heiterer Musik, bei der die Instrumente klar und differenziert in Szene gesetzt werden – keine leichte Aufgabe bei der problematischen Akustik des Saales. Danach folgte ein Klaviertrio von Schumann. Die Musik beginnt im ersten, sehr lebhaften Satz mit einem enormen Schwung: Alle drei Instrumente haben auffordernde, energische, vom Rhythmus bestimmte Motive, die in mehreren Passagen einstimmig zu spielen sind.

Die Musik wächst so gewissermaßen zu einem beachtlichen Klangkörper zusammen, wo sich alles miteinander vermengt. Es scheint, dass nicht nur das beherzte und dabei gleichzeitig präzise Herangehen der drei Künstler an diese leidenschaftliche Musik dieses verhindert, sondern auch die Qualität der edlen, historischen Streichinstrumente. Vor allem der zweite Satz, der „mit innigem Ausdruck“ zu gestalten ist, verwandelt mit seinen sehnsuchtsvollen Melodien den Saal in eine romantische Klangwelt.

Versöhnliche Melodien

Der zweite Teil nach der Pause ist Tschaikowskis Klaviertrio gewidmet, ein fast einstündiges spätromantisches Werk von erhabener Größe und Weite. Dabei lassen die eingängigen Themen zu Beginn, mit denen sich die drei Instrumente in der Stimmführung abwechseln, viel Spielraum im Ausdruck. Später hebt sich beim Klavier ein hymnisches Thema heraus, in das auch die Streicher einstimmen.

Bisweilen droht die Musik in einen gewaltigen Klangkosmos auszubrechen, der durch versöhnliche Melodien wieder zur Ruhe kommt. Die zwölf Variationen schließlich verlangen von jedem Instrumentalisten eine beachtliche Virtuosität. Es wundert daher nicht, dass das begeistert applaudierende Publikum keine Zugabe mehr einfordern kann.