Crailsheim „Oberbefehlshaber der Empathie“ zu Gast

Crailsheim / Ralf Snurawa

Kabarettist Philip Simon hat sein Publikum im Crailsheimer Ratssaal mehr zum Nachdenken, weniger zum Lachen gebracht.

Veranstaltungen mit Anspruch würden sie nun schon seit 20 Jahren machen, begrüßte die Vereinsvorsitzende des Crailsheimer Kulturvereins „Kultic“, Romi Seebohm-Mitsch, am Samstagabend im Rathaussaal. Vorausgegangen waren Klänge der Band „Silent Home“ zum Sektempfang und ein wenig Schwelgen in Erinnerungen.

Der Kabarettist Philip Simon holte das vor allem aus Crailsheimern bestehende Jubiläumspublikum dann schnell in seinen „Meisenhorst“, so der Titel seines Programms. Die „Kohlmeisen“, die Angela Merkel für eine Reinkarnation von Helmut Kohl halten, gebe es da etwa oder die „Blaumeisen“, die die AfD wählen und dabei nicht merken, wie sie sich selbst die Flügel stutzen, und natürlich auch „A-Meisen“, die das Gefühl haben, sie gehörten nicht dazu.

Als „Oberbefehlshaber der Empathie“ und „Chefmeise mit den meisten Vögeln“ nahm sich Simon des Grundgesetzes an. Man wisse doch eher die zehn Gebote als den Inhalt von zehn Artikeln aus dem Grundgesetz. „Unsere christliche Prägung ist offensichtlich immer noch stärker als das Wissen über das Grundgesetz.“ Trotzdem werfe man den Muslimen die Orientierung am Koran vor. Das Grundgesetz sei das Lexikon der Demokratie: Es stehe im Regal und staube vor sich hin. Deshalb stellte Simon acht Artikel daraus der deutschen Realität gegenüber.

In Artikel 7 über das Schulwesen – „Schulverwesen“ müsse es heute eigentlich heißen – sei etwa festgehalten, dass Religion ordentliches Schulfach sei, nicht aber das Grundgesetz. In Artikel 5 gehe es um die Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft: „Jeder darf sagen, was er denkt, selbst wenn er den Schritt des Denkens überspringt.“ Simon streifte dabei Beatrix von Storch und die AfD. Mit ihrer „Verrohung der Sprache“ unter dem „Deckmantel der Meinungsfreiheit“ betrieben sie die „Spaltung der Gesellschaft“.

„Mentale Sonnenfinsternis“

Nach „Alle Vögel sind schon da“ aus der Spieldose und einem Nietzsche-Zitat gelangte Philip Simon zu Angela Merkel. Mit „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“ und „Wir schaffen das“ habe sie „eine mentale Sonnenfinsternis im Land ausgelöst“. Beim ersten Zitat fehle darüber hinaus nur noch der Begriff „günstig“.

Mit den Untersuchungsausschüssen befasse sich Artikel 44. Diese Ausschüsse kämen zu Ergebnissen, ohne die Fakten zu kennen. Manchmal verschwanden – beim NSU-Ausschuss – auch Akten auf dem Weg in den Ausschuss. Denn es gehe um Verfassungsschutz und Nazis – und „Ausspähen unter Freunden geht gar nicht“.

Im zweiten Teil seines Programms, das mehr die Realität darlegt, als Momente der Übertreibung bietet, widmete sich Philip Simon der Frage, wie man „aus dem Menschen wieder einen Menschen machen“ könne. Da ging es um den „Vorrang des Völkerrechts“ (Artikel 25), die Berufsfreiheit (Artikel 12), die Religionsfreiheit (Artikel 4) und die Menschenwürde (Artikel 1). „Wir können nur so leben, wie wir leben, weil die in Afrika so leben, wie sie leben“, hielt Simon fest und brachte damit auch die Begründung für Fluchtursachen. Die würden außerdem durch deutsche Waffenlieferungen angeheizt.

Mehr und mehr seien wir mehr „Richter und Henker“ statt „Dichter und Denker“. Frei nach Kant müsse man sich heute anstelle von Leitkulturüberlegungen die Fragen stellen: „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?“ Mit Bezug auf Thomas de Mai­zière fügte Simon hinzu: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.“