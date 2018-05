Schwäbisch Hall Lehrerin, Gewerkschafterin, Naturfreundin und jetzt 80

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Lehrerin, Gewerkschafterin und Naturfreundin: Monika Auerbach aus Hall ist vielseitig interessiert. Heute wird sie 80.

Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, lässt Monika Auerbach durchblicken. Vor zwei Jahren zog sie von ihrer Wohnung im Teurershof ins Seniorenstift Horst Kleiner in den Lindach. Sie musste ihren Haushalt deutlich verkleinern. Keine leichte Phase, aber jetzt ist sie froh drum – und sie fühlt sich wohl.

Ursprünglich hatte sie geplant, im Ruhestand wieder in den Schwarzwald zu ziehen. Alte Schulfreunde hätten ihr geraten, dieses Vorhaben möglichst gleich umzusetzen. „Aber es gibt so vieles, was mich mit Hall verbindet“, erzählt Monika Auerbach – die Menschen, schöne Erfahrungen, das Heilpflanzenlabyrinth oberhalb der Kleincomburg, das sie ini­tiierte, die Comburg sowieso. Warum also wegziehen? Außerdem gibt es ja auch ihr langjähriges Engagement – in der SPD, in der Gewerkschaft, bei den Naturfreunden oder in der katholischen Kirche als Lektorin und Kommunionhelferin. „Eine gute Grundlage, um in Hall anzukommen und auch zu bleiben“, sagt Monika Auerbach vergnügt lächelnd.

Prägende Jahre in Marbach

Steine auf dem Fenstersims, Kräuterzweige in hübschen Väschen, Blumen auf dem Balkon, Plakate von Marbacher Literaturausstellungen an der Wand – überall spiegelt sich Monika Auerbachs vielfältiges Interesse wider. Einen Fernseher gibt es nicht – „hatte ich noch nie, der hätte mir auch eine zu große Präsenz“. Franz Kafka blickt von einem der Plakate: „Er war für mich prägend“, erzählt die Pädagogin. Als Schülerin habe sie sich in seinen Texten wiedergefunden. Überhaupt: die Literatur. Bevor Monika Auerbach 1974 nach Hall kam, unterrichtete sie zwölf Jahre lang in Marbach und ging dort im Schillermuseum und im Literaturarchiv aus und ein. Und sie war die erste Lehrerin, die dort ihre Horde Grundschüler mit ins Schillermuseum nahm. Sie hat die anfangs skeptischen Mitarbeiter kurzerhand überzeugt.

Monika Auerbach gehört einer vom Krieg geprägten Generation mit zuweilen gebeutelten Biografien an. Einmal Lehrerin zu werden, war ihr nicht in die Wiege gelegt. Die Unterstützung einer alten Lehrerin, Zufälle und ihr starker Wille brachten sie aber doch an die Pädagogische Hochschule nach Stuttgart und in den Schuldienst. „Einer meiner Freunde aus Kindertagen sagte mir einmal: Monika, du hast immer mit uns Lehrer gespielt“, erzählt sie.

Früh hat Monika Auerbach erkannt, dass sich große Klassen mit fast 50 Kindern sowohl für Lehrer als auch für Kinder ungünstig auswirken. „Ich bin gleich in die GEW eingetreten.“ Aber die damalige Passivität der Gewerkschaft frustrierte sie. Sie trat aus und erst 1974 wieder ein, als sie nach Hall kam. Schnell kamen Gewerkschaftsämter auf sie zu – von der Vorsitzenden des DGB-Kreisfrauenausschusses bis zum Mitglied im DGB-Landesvorstand. „Eine gute, aber auch anstrengende Zeit, denn ich wollte meinen Beruf nicht vernachlässigen.“

Immer wieder war Monika Auerbach als Rednerin gefragt. Die für sie vielleicht wichtigste Ansprache hielt sie im November 1992, wenige Tage nachdem auf dem jüdischen Friedhof Gräber geschändet worden waren. „Wir dürfen es nicht dulden, dass bei uns wieder ein Antisemitismus entsteht“ – eine Sorge, die sie auch heute angesichts aktueller Nachrichten wieder umtreibt. „Ich habe nie aufgehört, mich über Faschismus und Antifaschismus kundig zu machen, und ich will meinen Teil zu Aufklärung und Widerstand gegen Neofaschismus beitragen“, hat sie vor 30 Jahren in einer öffentlichen Rede gesagt. Auch mit 80 Jahren wird Monika Auerbach nicht müde, sich dafür einzusetzen.