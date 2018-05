Schwäbisch Hall Museumstag: von Holzkegel bis Holbein

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Beim Internationalen Museumstag sind das HFM, die Kunsthalle Würth und die Johanniterkirche gut besucht.

Cosima steht im kleinen Hof des Hällisch-Frankischen Museums bei der Oberen Herrngasse und überlegt: Welche Richtung muss sie der an einem Seil aufgehängten Holzkugel geben, um möglichst viele der neun Holzkegel zu treffen? Das Mädchen und vier weitere Kinder sind gemeinsam mit Johanna Hummel und Silke Karl vom Museum ganz ins historische Kegelspiel vertieft. Auch Dorit Pusch aus Murrhardt ist als Mutter eines der Kinder mit dabei und erfährt allerhand über historische Kinderspiele. Zum Beispiel auch, dass das Fünfknöchelchenspiel der alten Römer viel Geschicklichkeit erfordert. Auch beim Murmelspiel und beim Reifentreiben dürfen sich die Kinder versuchen.

Interesse an Wolfgang Bier

Ob es am Muttertag liegt, der vielleicht lieber gemütlich daheim mit der Familie verbracht wird? Oder am Brückentag, der gerne zu Kurzreisen genutzt wird? Oder einfach doch am schönen Wetter, das halt eher nach draußen lockt? Jedenfalls sind Kultureinrichtungen, wie das Hällisch-Fränkische Museum, die Johanniterkirche und die Kunsthalle Würth am gestrigen Internationalen Museumstag zwar gut besucht – gewiss besser als an manch anderem Sonntag. Riesig scheint der Andrang jedoch nicht zu sein. Immerhin führt Michael Klenk eine große Gruppe Kunstinteressierter durch die aktuelle Doppelausstellung „Wolfgang Bier – retrospektiv: Das Innen bestimmt das Außen“ – erst durch die Galerie am Markt, dann durchs HFM. (Die Schau endet am 3. Juni).

Für Monika Auerbach aus Hall gehört ein Museumsbesuch am Internationalen Museumstag einfach dazu. Sie besucht gerne die jüdische Abteilung im HFM – und staunt immer wieder über die kostbare Synagogenvertäfelung, die Elieser Sussmann 1738/39 geschaffen hat.

Manche Besucher bekommen aber auch eher zufällig mit, dass Museumstag gefeiert wird – wie zum Beispiel Birgit Harzheim und Christian Brouns aus Ohe en Laak im Süden Hollands. Die beiden haben eine Woche Urlaub gemacht, sie waren unter anderem in Rothenburg ob der Tauber und in Weikersheim. Über Prospekte haben sie von den Museen in Hall erfahren und legen einen Zwischenstopp bei den Alten Meistern der Sammlung Würth in der Johanniterkirche ein. Von den detailreichen Arbeiten und der Genauigkeit der spätmittelalterlichen Künstler sind die beiden fasziniert. Ob sie auch zeitgenössische Kunst mögen? „Lieber die alten Meister“, meint Brouns lächelnd.

Von Holbeins Schutzmantelmadonna bis zum Heiligen Antonius des Zürcher Veilchenmeisters – Wolfgang Schwarzkopf führt eine Gruppe durch die Johanniterkirche. Harald Schwarzer aus Weinheim ist beeindruckt: „Ich bin vorher schon einmal kurz durchgegangen, aber mit den Erklärungen stößt man jetzt auf ganz neue Dinge – zum Beispiel, welche Bedeutung die Landschaften haben.“

Flohmarkt für guten Zweck

In der Kunsthalle Würth herrscht reger Betrieb. Auf dem Vorplatz stöbern Besucher beim Bücherflohmarkt in Kisten. Auch Schallplatten, DVDs und CDs sind zu haben – alles Spenden von Museum und Mitarbeitern, erklärt Maria Skrodsky, die sich gemeinsam mit Martha Valdiviesio um den Bücherflohmarkt kümmert. Die Einnahmen gehen an den Haller Kinderhospizverein.

Etwas Besonderes gibt es im Adolf-Würth-Saal: Zwischen den großformatigen Arbeiten von Anselm Kiefer und Per Kirkeby präsentieren das Ensemble D’Accord und der Schauspieler Frederic Böhle Camille Saint-Saëns’ „Der Karneval der Tier“ mit dem humorvollen Text von Loriot. Zweimal wird das Familienkonzert an diesem Sonntag dort aufgeführt. Die Zuschauerreihen am Nachmittag sind zwar eher spärlich besetzt, doch Musiker und Rezitator geben alles – sehr zum Vergnügen der kleinen und großen Besucher. Böhle, den Fernsehzuschauer aus der ARD-Serie „Rote Rosen“ kennen, zieht als majestätischer Löwe genüsslich Grimassen. Den „nackten Mehlwurm“ stattet er mit Wiener Dialekt aus, und bei der musikalischen Vorstellung der Hähne wackelt er hühnergleich mit dem Kopf.

Die Künstler ernten entzückten Applaus. Seine gelbe Danke­schön-Rose gibt Frederic Böhle an die vierjährige Sophia in der ersten Reihe weiter. Das Mädchen aus Crailsheim trägt die Blume stolz zu seinem Papa in der letzten Reihe. Wie sie die Aufführung fand? „Richtig schön.“