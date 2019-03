Der Chor Effata gibt am Wochenende zwei Konzerte in der Johannes-Brenz-Kirche in Hall. Die Neulinge Lea Conrad und Anne Truckenmüller singen zum ersten Mal mit. Langsam steigt die Aufregung.

Im ganzen Raum verteilt stehen rund 40 Jugendliche und Erwachsene in der Sophie-Scholl-­Kirche im Haller Teurershof. Zwischen den Stühlen, um den Altar herum oder neben der Orgel hat sich jeder einen Platz gesucht. Auf Kommando nehmen sie die Arme nach oben und lassen sie wieder nach unten fallen, sagen „Uuu“ und „Aaa“. Dann kommt die Mühlrad-Übung. Was macht die Gruppe da? Gymnastik? Meditation? Nein, an diesem Abend probt Effata, der Chor des evangelischen Jugendwerks. Die Sänger wärmen sich auf. Nur noch wenige Tage, bis die zwei Konzerte mit dem Titel „Land of Confusion“ anstehen. Wird alles klappen? Die Aufregung steigt.

Bei Anne Truckenmüller ist diese besonders groß. Die 18-Jährige macht zum ersten Mal selbst bei den Konzerten mit. Im Herbst ist sie dem Chor beigetreten. Die Mainhardterin singt Sopran. Nachdem sie zweimal als Zuhörerin bei einem Auftritt dabei war, stand fest: „Ich mach mit.“

Seit der Grundschule im Chor

Effata singt aktuelle Hits aus der christlichen Musikszene. Was bedeutet das genau? „Die Texte und Melodien haben einfach Pep. Gospel, Rock, Pop – alles ist dabei“, schwärmt Anne. Außerdem singt der Chor auch viele englische Lieder. Zwei davon sind Annes Favoriten: „Comatose“ von Skillet und „Revelation Song“ von Jennie Lee Riddle. „Der Chor klingt dann besonders harmonisch.“ Es gebe aber auch Lieder, die anstrengend sind, zum Beispiel „Love take me over“ von Steven Curtis Chapman. „Das hört sich schon gut an, aber ist echt schwer zu singen, weil es sehr hoch ist“, sagt die angehende Erzieherin.

Anne war schon in der Grundschule im Chor. Für die Konzerte am Wochenende muss sie alle Lieder auswendig können. 14 sind es insgesamt. „Ein bisschen muss ich noch üben“, gibt sie zu. Die Lieder begleiten die Auszubildende im Alltag. Im Auto summt sie sie vor sich hin. Zu Hause hört sie sich die Originalsongs oder die Aufnahmen an, die während der Probe entstanden sind und im Internet allen Sängern zur Verfügung stehen.

Spannung halten

„Überlegt mal, was ihr da singt“, fordert Tanja Maier auf. Sie vertritt Dirigentin Gesine Schmalzriedt, die an diesem Abend später dazukommt. „Es gibt nichts, das für Gott unmöglich ist, das muss man auch im Ausdruck sehen“, betont Maier. Bei den meisten Liedern gilt es nur noch, die Abläufe zu besprechen oder an den Feinheiten zu arbeiten. So weist Jörg Zimmermann, der die Band leitet, darauf hin: „Ihr müsst auch bei den leisen Tönen die Spannung halten.“

Neben Anne steht Lea Conrad. Die 16-Jährige singt ebenfalls Sopran und ist im Herbst 2018 dazugekommen. „Ich habe vorher im Kirchenchor der Sophie-Scholl-­Gemeinde gesungen“, erzählt die Haller Schülerin. Seit vier Jahren nimmt sie Gesangsunterricht. Ihre Mutter habe sie auf Effata aufmerksam gemacht, weil der Chor moderne Stücke singen würde. Lea ist wichtig, dass die Lieder eine Aussage haben und den Zuhörern etwas auf den Weg mitgeben. „The Earth ist yours“ von Gungor singt sie am liebsten. „Die Melodie ist total schön“, sagt die Elftklässlerin.

Lea und Anne gehören zu den jüngsten Sängerinnen. Es gibt Mitglieder, die rund 40 Jahre älter sind als sie. Den beiden Mädels macht der Altersunterschied aber nichts aus. Im Gegenteil: Sie finden es gut, dass sie erfahrene Stimmen neben sich haben.

Die Mädchen schätzen die Gemeinschaft und genießen auch die Treffen, bei denen mal nicht gesungen, sondern einfach in lockerer Runde Zeit verbracht wird, zum Beispiel beim Pizzaessen oder an Weihnachten. Zu Beginn der Probe spricht immer jemand einen Impuls – eine weitere Besonderheit, die Anne und Lea beeindruckt. Beide sind gläubig. Anne leitet zum Beispiel in der Gemeinde Neuhütten die Kinderkirche und den Jugendkreis. Sie spielt auch Theater und Volleyball. Lea liest gerne.

„Ihr sackt ab.“

Nach circa einer Stunde übernimmt Gesine Schmalzriedt die Chorprobe. Sie übt mit der Gruppe den „Revelation Song“, eine ihrer größten Herausforderungen. „Wir singen a capella. Das Lied ist sehr lange und wir müssen die ganze Zeit die Spannung halten“, erklärt Lea. Mit spürbar mulmigem Gefühl beginnen die Sänger das Lied. Nach dem ersten Durchgang ist der Chor samt Leiterin sichtlich überwältigt, wie gut es geklappt hat. „Wir singen es jetzt noch mal, damit ihr das genießen könnt“, sagt Schmalzriedt. Sie stimmt das Lied erneut an, doch bricht sofort ab. „Ich hab’s schneller angezählt. Ihr macht immer euer eigenes Tempo“, sagt sie und lächelt. Neuer Versuch, doch wieder hebt die Dirigentin die Hand. „Ihr müsst die Töne halten. Ihr sackt ab. Ihr könnt es besser“, ermutigt sie die Sänger.

Chorgesang ist eben harte Arbeit. Lea und Anne lächeln dennoch und freuen sich mit „positiver Aufregung“ auf die Auftritte.

Info Die beiden Konzerte sind am Samstag, 30. März, 20 Uhr, und am Sonntag, 31. März, 19 Uhr, jeweils in der Johannes-Brenz-Kirche in Schwäbisch Hall.

Das könnte dich auch interessieren:

Nachruf Kampf gegen den Krebs verloren: Benni Wollmershäuser und seine bewegende Botschaft Benni Wollmershäuser (29) aus Hall ist gestorben. Mit seinem offenen Kampf gegen Krebs hat er Menschen Mut gemacht.

Kocher in Schwäbisch Hall Fischtreppe und Ufergestaltung: 3 Millionen Euro für den Kocher in Schwäbisch Hall Arbeiter erneuern ab dem 8. April die Promenade zwischen Kocher und Solbad. Das Land sagt Geld für eine Fischaufstiegshilfe am Dreimühlenwehr zu und will zudem das Ufer selbst umgestalten.