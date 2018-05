Historie Von der Neugründung bis zur Flut

Braunsbach / SWP

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die politische und wirtschaftliche Situation sehr unsicher. So dauerte es ein paar Jahre, bis die Vereinstätigkeit wieder aufgenommen wurde. Unter dem neuen Vorstand Hans Volkert und dem Dirigenten Siegel wurde der Beschluss gefasst, einen gemischten Chor zu gründen. Er startete 1950 mit 34 Frauen und 17 Männern. Die Nachkriegszeit war von Armut geprägt.

1955 wird Albert Burckhardt Vorstand und mit großem persönlichem Einsatz gelingt es, wieder neue Mitglieder zu werben. 1966 wird Werner Frank Vorstand. 1972 wird ein Kinderchor gegründet. 1975 wird der Kinderchor von Adolf Schwarz übernommen. Ab 1976 dirigiert Adolf Schwarz den gesamten Chor. 1981 übernimmt Albert Burckhardt wieder die Vorstandschaft. 1994 wird Horst Bauer zum Vorstand gewählt. Hubert Kuhbach hat die Ausbildung zum Chorleiter gemacht und übernimmt 1997 die Chorleitung, die er bis heute innehat.

2004 tritt zum ersten Mal der neue Projektchor in Erscheinung, der sich später den Namen „New Voices“ gibt. 2006 wird die Satzung dahingehend geändert, dass es ab jetzt ein Vorstandsteam gibt, in dem bis 2014 in wechselnder Besetzung folgende Mitglieder aktiv waren: Thomas Raisig, Nina Kappel, Adelheid Neuß, Elisabeth Weller, Brigitte Kappel und Hilde Hannemann.

2012 muss der Kinderchor aufgelöst werden. 2013 legt Hubert Kuhbach nach neun Jahren die Chorleitung für „New Voices“ nieder. Ein Jahr später stellt „New Voices“ den Chorbetrieb ein, weil es an Männerstimmen mangelt. Der gemischte Chor wird mit dem ökumenischen Kirchenchor, einem reinen Frauenchor, zusammengelegt.

Nach der Sturzflut am 29. Mai 2016 hat auch der Liederkranz leiden müssen. Fast das gesamte Inventar war unbrauchbar geworden. Im Mai 2017 konnte der Liederkranz wieder in den renovierten „Löwen“ zurückkehren, wo er schon seit 150 Jahren wöchentlich seine Chorproben abhält.