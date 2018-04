Sonnenhofkonzert Von der Klangfarbe zum Tanz der Töne

Schwäbisch Hall / Ralf Snurawa

Magdalene Müllerperth konnte bei ihren Soloauftritten die bekanntesten Stücke dieses Benefizkonzertes präsentieren. Zum einen war dies Wolfgang A. Mozarts C-Dur-Klaviersonate KV 330. Heiter perlend und spielerisch erschien der Eingangssatz dieser Sonate.

Schön geatmet, weich und sanft erklang der melodische Fluss des langsamen Mittelsatzes. Das finale „Allegretto“ griff den Tonfall des Beginns wieder auf und wurde zum gewitzten Spiel mit Erwartungshaltungen. Zum anderen war das zweite bekannte Stück des Konzerts Franz Schuberts „Auf dem Wasser zu singen“ in der Klaviertranskription Franz Liszts. Die Nachahmungen des fließenden Wassers erklangen als tänzelndes Spiel.

Dass Magdalene Müllerperth an diesem Abend mehr als nur Klavierbegleiterin war, zeigte sich vor allem zu George Enescus „Légènde“ für Trompete und Klavier. Wunderbar stellte sie hier die Klangfarbenmomente im Klavier heraus. Zusammen mit Markus Czieharz gab sie das Werk sehr spannungsgeladen wieder, ließ aber auch Raum fürs Nachlauschen.

Ähnlich rhapsodisch erschien Theo Charliers „Deuxième Solo de Concours“. Scherzohaft-tänzerische Elemente stellte Müllerperth zusammen mit Czieharz ebenso heraus wie das weiche Wiegen eines Seitenthemas oder an anderer Stelle das empfundene Klagen.

Melodieschwelgen, aufgeweckte Scherzotöne und gesangliche Versonnenheit brachte Philippe Gauberts „Cantabile et Scherzetto“. Hier hatte Maximilian Sutter den Trompetenpart übernommen, wie auch zu Vassily Brandts zweitem Konzertstück, bei dem virtuos schnelle Figurationen auf zartes Melodieren stießen.

Die Stücke für zwei Trompeten und Klavier orientierten sich an klassischen Modellen, lösten sie in ihrem Verlauf jedoch auf. Das wurde besonders zu Sofia Gubaidulinas zwei Balladen deutlich. In der ersten Ballade wurde mit dem Nachklang aus dem Klavierkorpus gespielt, in den die beiden Trompeter hineinspielten. Die zweite erwies sich anfangs als Rhythmusstudie, der solistische Trompetenabgesänge entgegengestellt wurden.

Gegen diese Balladen erschienen die anderen Konzertstücke klanglich sehr gemäßigt, besonders Julien Porrets „Duo de Concours“ mit seinem fanfarenartig federnden Schreiten. Joseph Horovitz‘ „Concertino Classico“ brachte nach kraftvollem Beginn erst im Larghetto-Satz leicht jazzige Klänge zu ausdrucksvoll vorgetragenen Melodien.

Peter Lawrence‘ „Concertino“ bot den Trompetern die Möglichkeit, weitere Instrumente wie die Piccolotrompete oder das Flügelhorn vorzustellen. Nach einer pulsierenden Fuge wurde das Werk mit jazzig-soghaften Spielfiguren mit Drive gespielt beschlossen.

Für den lang anhaltenden Beifall der etwa 60 Zuhörer bedankten sich die Musiker mit einem Klassiker unter den Virtuosenstücken: Jean-Baptiste Arbans „Variations sur ‚Le Carnaval de Venise‘“.