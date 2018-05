Schwäbisch Hall Von der Elbphilharmonie direkt nach Hall

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Der Haller Konzertkreis Triangel feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert des Weltmusik-Ensembles „Quadro Nuevo“. Die Musiker erhalten stehende Ovationen.

Werner Feucht vom Konzertkreis Triangel steht nervös auf der Bühne der ausverkauften Hospitalkirche. Es ist die erste Veranstaltung, die er im Namen des frisch gegründeten Konzertkreises Triangel ansagt. Das Duo Illenberger und Siebert tritt auf. Es ist der 23. April 1993.

Ziemlich genau 25 Jahre später steht er wieder da und sagt eine seiner Lieblingsgruppen an: Quadro Nuevo, Weltmusiker mit Weltklasse. Der 23. April als Konzerttermin klappt nicht ganz, denn da spielt die Gruppe in der Hamburger Elbphilharmonie. Danach geht es aber sofort nach Schwäbisch Hall. Das Konzert ist schnell ausverkauft. Aber es war den Veranstaltern wichtig, dass diese Jubiläumsveranstaltung in der Hospitalkirche stattfindet.

Mit Rosenblättern überschüttet

Am Jubiläumsabend ist eigentlich alles wie immer. Kurt Hohenstein sitzt an der Kasse und Werner Feucht kontrolliert die Karten. Feucht kündigt die Gruppe an. Dabei steht er auf einem „Fliegenden Teppich“. Hohenstein wird dazu geholt. Sie werden mit Rosenblättern überschüttet, aber dann geht es sofort weiter. Business as usual.

Quadro Nuevo präsentiert ihr Programm „The Flying Carpet“ und freut sich über die Rosenblätter auf ihrem „Fliegenden Teppich“. Mulo Francel (Klarinetten, Saxofone) würde ihn gerne sofort verkaufen. Man hat in Ägypten einen Bildungsurlaub gemacht. „Die Musik, die wir spielen, ist aus Begegnungen gespeist.“ D.D. Lowka (Kontrabass, Perkussion) sowie Andreas Hinterseher (Akkordeon, Vibrandoneon, Bandoneon) sind gegen den Verkauf.

Quadro Nuevo spielt zum siebten Mal in Hall. Wer sie bisher noch nicht gekannt hat, wird mit dem ersten Stück „Flying Carpet“ sofort überzeugt: Jazz mit orientalischen Einflüssen, ganz bravourös gespielt. Besonders fällt die elektronisch verstärkte Harfe (Evelyn Huber) auf. Mit dem „Lied des ägyptischen Oud-Spielers Basem Darwisch aus Kairo“ wird es deutlich orientalischer, auch wenn Darwisch in Heidelberg studiert hat. „Cafe Cairo“, mit einem Augenzwinkern angekündigt als „anaerobe agnostische postinspirative Reisemusik“, zeigt die Bandbreite des grandiosen Quartetts. Der musikalische Ritt auf dem fliegenden Teppich wird nicht nur bei diesem von Karl May inspirierten Titel zu einer Reise weit übers wilde Kurdistan hinaus. Wiener Kaffeehausmusik, der Pariser Salon, die Tangobars von Buenos Aires: Quadro Nuevo nimmt sehr gekonnt aus allen musikalischen Kulturkreisen das Beste, um daraus noch Besseres zu machen.

Hommage an ein Gemälde

Sie spielen eine Hommage an den italienischen Maler Giovanni Battista Tiepolo, der in der Würzburger Residenz die ganze damals bekannte Welt in einem riesigen Deckengemälde verewigt hat. In einer berührenden Melancholie verschmelzen die Töne der überirdisch anmutenden Weltenmusik in großer Demut vor diesem einmaligen Kunstwerk, um musikalisch seine ganze Größe zu offenbaren. Oder Eric Saties „Gnossienne No. 2. Quadro Nuevo schwebt auf dem fliegenden Teppich durch die orientalische Ornamentik des Stückes. Die begeisterten Zuschauer mit ihnen. Sie verabschieden das Ensemble mit lang anhaltenden stehenden Ovationen. Es kommt wieder. Kurt Hohenstein und Werner Feucht werden dafür sorgen.