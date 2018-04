Ökologie Von Bibern, Fischen und Naturidyll bei Bauersbach

Kupferzell / Oliver Färber

Wer an den kleinen See am Ortsrand von Bauersbach kommt, denkt zunächst, das Idyll sei von der Natur geschaffen. „Hier kommen einige Leute her, wenn es warm ist, zum Ausspannen“, erklärt Helmut Buck vom Fischereiverein Bauersbach. Ihn treibt die Sorge um den Regenüberlauf: Denn, ob der See künftig so erhalten bleibt, ist noch völlig offen. Das Hauptpro­-

blem: Das Oberflächenwasser schwemmt immer wieder Erde und Dreck mit sich. Dafür ist dem See eigens ein Becken vorgebaut worden, in dem sich der Schlamm sammelt. Der Nachteil: Dieses muss deshalb immer wieder ausgebaggert werden.

Kein Wasser: Tote Muscheln

Vor zwei Jahren ist das Vorbecken zu diesem Zweck bereits abgelassen worden. „Zwei, drei Monate war kein Wasser drin. Die ganzen Muscheln waren tot“, klagt Buck. Was ihn ärgert: dass laut einem Schreiben vom Januar 2016, das ihm der zuständige Wasser- und Bodenverband Westliches Hohenlohe zugeschickt hat, bereits alles fürs Ausbaggern eingeleitet war. Dieser Verband ist ein Zusammenschluss der Kommunen Kupferzell, Neuenstein und Waldenburg für diese Zwecke. „Passiert ist aber nichts“, beschwert er sich – und versteht das nicht.

Eins weiß aber auch er: Der Biber hat das Gebiet lieb gewonnen und ist dort auch kräftig am Nagen. Bei einer Führung, zu der Buck eingeladen hat, staunen Interessierte – darunter auch mehrere Gemeinderäte –, wie aktiv das Tier dort ist. Den Zulauf vom Vorbecken in den Hauptsee hat es mit einem Damm bereits blockiert; das Wasser sucht sich seinen Weg über die angrenzende Wiese. Was Buck und die anderen 27 Fischereivereinsmitglieder verunsichert, sind Aussagen des Vorsitzenden des Wasser- und Bodenverbands. Dieser ist der Kupferzeller Bürgermeister Joachim Schaaf in Personalunion. „Der will den See trockenlegen, das wäre furchtbar“, so der Angler.

Das will der Schultes so nicht stehen lassen. „Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht“, gibt er aber zu. Denn im Moment seien dem Verband die Hände gebunden. „Wegen dem Biber dürfen wir dort gerade gar nichts machen“, stellt er klar. Der sei auch der Grund dafür, dass das Vorbecken bereits zum Entschlammen abgelassen worden sei. Als das Tier entdeckt wurde, mussten die Pläne revidiert werden. „Da müssen wir erst schauen, was die Biberbeauftragte sagt“, so Schaaf. Ein Treffen gab es bereits. Dass im Raum steht, den See abzulassen und nur den hindurchlaufenden Bach in seinem Bett zu erhalten, bestreitet er nicht. „Dazu haben wir erst einmal einen Gutachter beauftragt“, fügt er hinzu. Ein Fachbüro soll Vor- und Nachteile zusammenstellen. Das Becken an sich würde, in Trockenzeiten allerdings leer, zur Rückhaltung weiter bestehen. „Es wäre aber kein See mehr für Fische“, meint er. Grund für diese Überlegungen sind vor allem die Kosten fürs Ausbaggern. Das ausgehobene Material dürfe nur auf kommunalen Flächen ausgebracht, müsse teilweise wie Sondermüll behandelt werden. Schon alleine beim Vorbecken koste die Maßnahme rund 80 000 Euro, und selbst wenn das derzeit noch zu 80 Prozent bezuschusst werde, sei es eine Hausnummer. Schließlich stehe das alle paar Jahre an, beim Hauptbecken zwar nur alle 15 Jahre, dafür sind die Kosten um einiges höher. „Ökologisch gesehen ist ein Ausbaggern auch nicht sehr sinnvoll“, sagt er.