Gesundheit am Arbeitsplatz Von Azubi-Fit bis Afterwork-Küche

Mit Events wie der Teilnahme am diesjährigen Firmenturnier in Oberrot stärkt der Lindenhof Gesundheit und Teamgeist seiner Mitarbeiter. © Foto: Lindenhof

Region / Frank Lutz

Viele Betriebe in der Region versuchen – oft in Kooperation mit den Krankenkassen – die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern. Davon erhoffen sie sich vor allem einen langfristigen Nutzen. Das Interesse der Mitarbeiter ist groß, der Bedarf ist hoch.

Eine kleine Revolution der Arbeitskultur schlägt Dr. Hans-Günter Weeß vor: Der gesunde Schlaf ihrer Mitarbeiter liege nicht nur im wirtschaftlichen Interesse der Unternehmen, meint der Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster. Sie könnten auch selbst etwas dafür tun: „Es wäre gut, mittags am Arbeitsplatz kurz zu schlafen“, sagt Weeß. Und: „Es wäre gut, wenn wir flexible Arbeitszeiten hätten.“ Die Verantwortlichen bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall können sich bei diesen Worten zurücklehnen, denn das Unternehmen bietet bereits flexible Arbeitszeiten sowie immerhin einen Ruheraum, der als Raum der Stille genutzt wird.

Weeß’ Vortrag zum Thema „Schlaf wirkt Wunder“ ist Teil des Gesundheitstags für die Mitarbeiter der Bausparkasse. Zwei- bis dreimal pro Jahr bietet die Sparkasse diese Veranstaltungen an – seit über 20 Jahren. „Die Tage dienen der allgemeinen Gesundheitsaufklärung bei uns im Haus und sind Teil unserer Präventionsarbeit: Damit wollen wir schon frühzeitig Lösungen anbieten, um zu verhindern, dass ein Krankheitsfall überhaupt eintritt“, sagt Uzma Losert, die das Gesundheitsmanagement verantwortet. „Gleichzeitig können wir die Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements zeigen und unsere Bewegungsangebote ausprobieren lassen.“

Denn Hans-Günter Weeß’ Vortrag ist nicht der einzige Programmpunkt an diesem Tag. Die Mitarbeiter können auch an Schnupperkursen etwa zu Rück­en­training, Progressiver Muskelrelaxation, Autogenem Training und Qigong teilnehmen. Die regulären Kurse werden im Arbeitsalltag ein- bis zweimal wöchentlich angeboten. Die AOK stellt „Lebe Balance“ vor, ein Präventionsprogramm für psychische Gesundheit. Und das Haller Diakonie-­Klinikum misst die Körperreaktionen von Interessenten, um ihr Stresslevel zu bestimmen.

Motivation und Innovation

Wie die Bausparkasse bieten immer mehr Unternehmen in der Region Gesundheitstage und andere Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) an – zum Teil in Zusammenarbeit mit Krankenkassen. Denn davon profitieren die Betriebe letztlich selbst: „Durch gute Arbeitsbedingungen und Lebensqualität am Arbeitsplatz wird auf der einen Seite die Gesundheit und Motivation nachhaltig gefördert und auf der anderen Seite die Produktivität, Produktqualität und Innovationsfähigkeit eines Unternehmens erhöht“, sagt etwa Hans Bardon, Personalverantwortlicher für den Standort Crailsheim von Bürger.

Sportliche Aktivitäten, aber auch Ernährungsberatung, Grippeimpfungen und Raucherentwöhnungsprogramme sowie ebenfalls Gesundheitstage bietet der Nudelproduzent seinen Mitarbeitern zum Teil seit 15 Jahren an. Als Basis dienen die Gesundheitsberichte der AOK, aus deren Ergebnissen die relevanten Maßnahmen abgeleitet werden. Die Gesundheitstage werden zusammen mit der AOK organisiert. Die Maßnahmen stießen bei den Mitarbeitern auf großes Interesse und hätten am Standort Crailsheim jeweils zwischen 30 und 100 Teilnehmer.

Gesundheitsbezogene Angebote wie etwa Rückenkurse und Gesundheitstage, aber auch gemeinsame Events bietet das Mainhardter Alten- und Pflegeheim Lindenhof seinen Mitarbeitern. Ab nächstem Jahr sollen auch spezifische Workshops hinzukommen. „Die durchgeführten Mitarbeiter-­Events sind ein gern willkommener Ausgleich zur oft harten Arbeitsrealität der Pflege. Daher erhalten wir von den Mitarbeitern durchweg positive Rückmeldungen“, berichtet Geschäftsführer Andreas Seibert. Doch auch das Unternehmen profitiere: Die Mitarbeiter lernten sich besser kennen und könnten dadurch besser zusammenarbeiten. Und sie fühlten sich wertgeschätzt, wenn von ihnen vorgeschlagene Ideen zur Gesundheitsförderung umgesetzt würden.

Auch Optima hat mit der AOK und weiteren Partnern bereits drei Gesundheitstage angeboten. Das BGM umfasst noch weitere Programme in Kooperation mit der Krankenkasse: Mit „Azubi-­Fit“ will der Haller Verpackungsspezialist seine Azubis und dualen Studenten durch eine Auftaktveranstaltung mit Sportangeboten sowie Kochkursen und Trainings zu verschiedenen Themen zu einer gesunden Lebensweise motivieren. Kochkurse für schnelle und gesunde Gerichte veranstaltet Optima für seine Mitarbeiter auch im Rahmen der „After-Work-Küche“. Zudem bietet ein Betriebsarzt jährliche Grippeschutzimpfungen an, eine Work-Life-Balance-Mediathek stellt Informationen zu gesundheitsbewusstem Verhalten zur Verfügung. „Und natürlich gehören ergonomische Arbeitsmaterialien – wie etwa höhenverstellbare Schreibtische – zur Standardausstattung aller Beschäftigten“, ergänzt Personalleiter Sebastian Henke. „Die Resonanz ist überaus positiv und die Mitarbeiter haben regelmäßig Ideen für neue Angebote für das Betriebliche Gesundheitsmanagement“, sagt Lana Ruder, die für das Gesundheitsmanagement verantwortlich ist. Optima profitiere von einer höheren Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen und vom niedrigen Krankenstand.

Das könnte dich auch interessieren: