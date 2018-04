Popmusik Vom Zauber alter Spieluhren

Von Andreas Dehne

Es hat schon etwas Minimalistisch-Mystisches, wie die britische Songwriterin Kate Stables an diesem Mittwochabend mit ihrem Banjo auf der Bühne steht und quasi solo den Abend ihres musikalischen Kollektivs „This is the Kit“ eröffnet – „Easy on the Thieves“, ein Titel aus ihrem aktuellen Album „Moonshine Freeze“.

Irgendwie folkloristisch angehaucht, irgendwie nach Bluegrass klingend, irgendwie ganz alleine. Eine eher schlichte Melodie. Sehr eingängig und mit sehr viel Gefühl vorgetragen. Mit einer etwas erdig wirkenden, aber prägnant klingenden Stimme. Bei der Melodie fühlt man sich an eine Spieluhr aus der guten alten Zeit erinnert. Die dezente vokale Unterstützung ihrer Band gibt dem Song die nötige Tiefe. Mit jeder weiteren Wiederholung des Refrains scheint die in Paris lebende Britin farbintensive Stimmungsbilder in den Raum singen zu wollen. Träumerische Pastelltöne in hoffnungsfrohen Farben. Erdtöne, die Normalität suggerieren, wo schon lange keine mehr ist.

Eigens aus Straßburg angereist

Auch der optische Eindruck überrascht. „Wie gerade vom Sofa herunter“, entfährt es einer Zuschauerin, die wie alle anderen auch dicht gedrängt um die kleine Bühne im Anlagencafé in den Schwäbisch Haller Ackeranlagen steht. Den Künstlern so nahe, dass man sie quasi riechen kann. Und nahezu alle scheinen überwältigt zu sein. Kate Stables spielt normaler­weise vor sehr viel mehr Zuschauern. Auch Günter Wagner, einer der Betreiber des Cafés, scheint überglücklich. „Wir haben heute einen ganz besonderen Abend“, begrüßt er hörbar bewegt die zahlreichen Besucher. In Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturbüro im Vorfeld der britischen Kulturwochen sei es „ganz überraschend“ gelungen, eine Band dieser Größenordnung nach Hall zu holen. Auch die Zuschauer kommen mitunter von weither, zum Beispiel eigens aus Straßburg angereist. Verrückt möchte man meinen. Vor dem Konzert. „Verständlich“, sagt man. Nach dem Konzert.

Kate Stables, die wahlweise Banjo oder Gitarre spielt, scheint es auf der kleinen Bühne in Hall so richtig gut zu gehen. „Ich fühle mich hier wie ein Chamäleon“, bekennt sie lächelnd kurze Zeit später mit Blick auf die konzentriert wirkenden Zuschauer, die rechts und links neben der Bühne stehen. Nicht wenige davon wirklich hinter ihr. Begleitet wird sie von der fabelhaften Rozi Plain (Bass/Gesang), dem schlagenden Jamie Whitby-Coles (Drums/­Gesang) und dem fingerfertigen Jesse Morningstar (Gitarre/­Gesang).

Irgendwann huscht auch noch ein zweiter Gitarrist auf die Bühne, Lorean Thompson. Aber das ist alles irgendwann später. Denn noch spielt die auf der Bühne irgendwie obskur wirkende Engländerin Banjo. Solo und barfuß. Die wunderschöne Melodie einer Spieluhr, der Glanz der täglichen esoterisch wirkenden Wunder des Alltäglichen. Und mit dem Strahlen des Natürlichen in den Augen.

„People want blood, and blood is what they‘ve got.“ Knapp drei Minuten dauert das erste Lied ihres Auftrittes. Und der Rest des Abends? Der ist eigentlich wie das erste Stück. Nur anders. Mehr Musiker. Mehr Instrumente. Mehr Songs. Ein bisschen mehr Rock, ein wenig mehr Psychedelic und noch viel mehr Emotionen. Viel zu früh ist das Konzert zu Ende. Nach über 90 träumerisch-grandiosen Minuten verabschiedet sich die Band „This is the Kit“ von den begeisterten Zuschauern. Keine weiteren Zugaben mehr. Die Sperrzeit für Konzerte ist erreicht. Man hätte mühelos noch endlos weiterhören können. Und auch wollen. Was für ein wunderschöner Abend.