Schwäbisch Hall Gedenken am ehemaligen KZ in Hessental

Gedenken am ehemaligen KZ in Hessental

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Der deutsche Sinto David Weiss erinnert auf der KZ-Gedenkstätte Hessental an 500.000 ermordete Sinti und Roma.

Ein kalter Wind bläst über die KZ-Gedenkstätte beim Hessentaler Bahnhof. Am 5. April 1945 evakuierten die Nazis das Zwangsarbeitslager wegen des Näherrückens der amerikanischen Truppen, und der Todesmarsch von mindestens 700 Hessentaler Häftlingen Richtung Dachau begann. Zum jährlichen Gedenken an diesen Tag sind etwa 40 Menschen gekommen, die bereit sind, sich an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zu erinnern.

Mit Sicherheit ist keiner dabei, der sich in seinem Alltag nicht ohnehin stark macht gegen Rassismus. Diejenigen, bei denen Aufklärungsarbeit in Sachen Toleranz gegenüber anderen Ethnien zu leisten wäre, sind nicht erschienen. Warum das so ist, erklärt David Weiss in seiner Ansprache: Es gehöre zum Wesen des Vorurteils, die Berührung mit Vertretern einer abgelehnten Gruppe zu vermeiden.

„Solange es Diskriminierung und Ausgrenzung gibt, werden wir nicht aufhören, dagegen anzugehen“, sagt Weiss, der zum Vorstand des in Heidelberg ansässigen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma gehört, „wir können nicht schweigen, denn was geschehen ist, darf nicht in Vergessenheit geraten.“ Der Holocaust stehe nicht nur für die Ermordung von sechs Millionen Juden, sondern auch für den staatlich organisierten Völkermord an 500.000 Sinti und Roma im besetzten Europa.

Die Diskriminierung seines Volkes sei nach wie vor traurige Realität in Deutschland und Europa. Wie schlecht die „Zigeuner“ – ein Begriff, der von den Sinti und Roma als beleidigend empfunden wird – im öffentlichen Bewusstsein dastehen, belegt Weiss mit einer repräsentativen Umfrage, die 2011 im Rahmen einer deutschen Langzeitforschung zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit durchgeführt wurde: 40,1 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu „Ich hätte Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend aufhalten“. 27 Prozent würden die Vertreter beider Volksgruppen gerne aus den Innenstädten verbannen, 42,2 Prozent unterstellen ihnen eine „Neigung zur Kriminalität“.

Vorurteile allgegenwärtig

Mehr als drei Viertel der deutschen Sinti und Roma gaben an, schon häufig diskriminiert worden zu sein. Stereotypische, antiziganistische Bilder, so belege die Studie weiter, seien in den Medien omnipräsent und würden nur sehr selten hinterfragt. Die Bildung von Bürgerinitiativen gegen den Zuzug von Sinti und Roma würde ebenso dokumentiert wie die schweren Gewalttaten, die sich bis heute regelmäßig gegen diese Familien richten.

„Niemand, der über Intelligenz und Sprache verfügt, ist dagegen immun, Vorurteile zu hegen“, zitiert Weiss den Psychologen Scott Plous. Vorurteile abbauen könne nur derjenige, der sich dieses Problems bewusst sei. Besonders überraschend sei, mit welcher Leichtigkeit gerade fromme Menschen von Religiosität zu Vorurteilen übergehen könnten.

Doch der deutsche Sinto sieht auch positive Entwicklungen. So setze Baden-Württemberg wie kein anderes Bundesland Zeichen für eine Zukunft ohne Diskriminierung: „Ich denke dabei an die Aufnahme der Rechte der Behinderten in die Landesverfassung, den Abschluss eines Staatsvertrags mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft oder den 2013 geschlossenen Staatsvertrag mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma.“

Kollektive Verantwortung

Für ihn gebe es keine Kollektivschuld aller Deutschen, aber eine kollektive Verantwortung, betont Weiss. Rückblickend bedankt er sich bei allen vom Nazi-Regime politisch Verfolgten, die damals dem „braunen Geist“ widerstanden hätten. Mit Hochachtung benennt er eine Glaubensgemeinschaft, die hierzulande oft mit Misstrauen beäugt wird: „Ich danke Jehovas Zeugen dafür, dass sie sich als einzige religiöse Gruppe geschlossen nicht an der Ermordung meines Volkes und meiner Familie beteiligten und sogar bereit waren, für ihre Überzeugung, alle Menschen seien gleich an Wert, selbst ins KZ deportiert zu werden.“