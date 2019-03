Konzert Vom Tatzelwurm bis Udo Jürgens

Untermünkheim / Andreas Dehne

„Für jeden von uns gibt es immer zwei Meinungen. Die eigene und die falsche.“ Seit 25 Jahren treten die Gründungsmitglieder der Gruppe Brassmen zusammen auf. Es ist nicht nur die Freundschaft, welche die fünf Berufsmusiker verbindet. „Fünf Hitzköpfe werden durch ihren Glauben zusammengehalten.“ Vor 20 Jahren hatten sie ihren ersten Auftritt in Untermünkheim. „Damals noch mit vollem Haar.“

Sie assoziieren sich selbst mit fünf Schreinern, die gemeinsam einen Stuhl bauen. Sie spielen die Bach-Kantate „Jesus bleibet meine Freude“. Auch wenn die Gruppe „brAssMEN“ das eigentlich „Amen“ großgeschrieben in ihrem Namen trägt, ist sie doch in ihrer Performance nicht aufdringlich missionarisch. Der emotional gespielten Bach-Kantate folgt fast übergangslos der legendäre Jazz-Klassiker „Puttin’ on the Ritz“, frech gespielt mit Walzer-Einlage und dem etwas morbide wirkenden Charme der ausklingenden 1920er-Jahre. Wunderbar.

Mit der Zeit immer skurriler

„Klassentreffen“ nennt die Gruppe ihr Programm, nach der gleichnamigen CD, bei dem sie mit fortschreitender Dauer musikalisch immer skurriler werden. „Moment for Morricone“ spielen sie in einem Medley nach Johan de Meij, die berühmtesten Melodien der filmischen Westerngeschichte. Da kann man schon mal deutlich ein Pferd wiehern hören. Und zwar auf der Trompete. Grandios. Sie spielen den Tatzelwurm, das alpenländische Fabeltier auf der dominant knatternden Posaune, um im Anschluss daran das legendäre „Oblivion“ von Piazolla geradezu hinzuhauchen.

Beim Udo-Jürgens-Medley verlangen sie intensiv nicht nur nach mehr Sahne und dem Charme von 66 Jahren, sondern träumen auch von den 17-jährigen blonden Mädchen. Über 100 Minuten lang verzaubern Brassmen das begeisterte Publikum. Als letztes Highlight vor den Zugaben: „When I’m sixty-four“.

Zum sechsten Mal spielen die fünf Musiker in Untermünkheim, bis die Posaune Feuer fängt. Im pyrotechnischsten Sinne des Wortes. Und auch auf die Zuschauer ist der Funke übergesprungen.