Talk-Abend Vom Halb-Latz zum Haal-Platz

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Soll jemand in Hohenlohe das beste Essen raten, denkt er natürlich an Sauerbraten. „Doch hoch den Kolben und rein den Zinken – morgen müssen wir wieder Wasser trinken.“ Was wie ein Siedersspruch klingt, im Original natürlich im passenden Dialekt gesprochen, ist eigentlich gar keiner. Aber irgendwie dann doch. Auf jeden Fall ist es ein Sieger-Spruch.

Auf dem „Roten Sofa“ sitzen der erste Hofbursche der Haller Sieder, Tobias Rieger, und deren neue erste Tänzerin Julia Hilcz. Prominente Haller plaudern in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre mit dem angenehm frisch auftretenden Moderatoren-Duo Marcel Miara und Martin Weis. So das Konzept der Veranstaltungsreihe „Rotes Sofa“ der Haller Volkshochschule.

Und damit die Stunde Plaudern nicht zu lange wird, baut man immer wieder kleine Spielchen ein. Aus einem großen Topf mit Zetteln zieht jeder – auch die Moderatoren – drei Stichworte und muss daraus einen Siedersspruch machen – direkt vor dem wartenden Publikum. „Ich habe ,Sauerbraten’, ich habe ,Trinken’ und ich habe ,Hohenlohe’, erklärt der langjährige Sieder Rieger kurz angebunden, um dann den bereits zitierten Spruch zum Besten zu geben. Das Publikum im Haus der Vereine ist begeistert. Miara und Weis landen mit ihren Beiträgen, in denen sie jeweils nur eines der drei gezogenen Stichwörter unterbringen können, deutlich auf den hinteren Rängen.

Beim anschließenden traditionellen Trinken aus dem mitgebrachten Gockel erhält Miara bestenfalls komödiantische Sympathiepunkte: „Muss man ihn leer trinken? Nein?“, fragt er vollkommen überrascht in die Runde. „Ehrlich jetzt? Wirklich? Das ist kein Witz?“ Er schaut entsetzt den Gockel an. „Hinten hoch und vorne runter, dann läuft der Wein alleine runter“, bekommt er in Anlehnung an die Anatomie des Hahnes Hilfestellung aus dem Publikum.

„Einen Tag lang OB sein in Hall. Was würdet ihr tun?“ Weis und Miara haben auch anspruchsvolle Fragen an ihre Gäste. Hilcz und Rieger antworten unisono: „Mehr Geld für die Sieder.“ Bei dem Talk-Abend, der einmal in jedem VHS-Semester stattfindet, geht es auch um den Sinn des Lebens, persönliche Werte, Politik und um die Frage, was man tun würde, wenn man einen Wunsch frei hätte.

Aber irgendwie finden solche Fragen an diesem Abend nicht so den richtigen Raum. Publikum und Protagonisten beschäftigen sich lieber mit anderem: „Es gibt bei den Siedern zwei Tänze, die man tanzt. Den Trampeleswalzer und den Zwiebelesfisch“, stellt Moderator Martin Weis bei einer Fragestellung nicht ganz richtig fest. „Kann man das lernen?“ Tobias Rieger schaut ihn etwas ratlos an. Nach einer längeren Pause will er dazu leicht fassungslos wissen: „Ihr zwei?“

Das Publikum ist begeistert, und es trifft Miara, der mit Julia Hilcz einen Siedersstanz einüben muss. Zur Belohnung hat sie einen frisch gebackenen Siederskuchen der Bäckerei Renner mitgebracht. Er wird an das Publikum verteilt. Hilcz und Rieger müssen Salz probieren, um das echte originale Salz aus Hall herauszuschmecken. Was sie natürlich nicht schaffen. Eigentlich eine grandiose Idee des Moderatoren-Teams. Aber Miara und Weis werden erneut vorgeführt – sehr zur Freude des Publikums. Sind sie doch davon ausgegangen, dass das Salz, das an Touristen als Haller Salz verkauft wird, auch aus Hall kommt. Ein paar Erläuterungen zum Lebensmittelrecht lassen mehr Fragen offen als sie beantworten.

Der letzte Trumpf der zur Hochform auflaufenden Moderatoren sticht auch nicht: das Bilderrätsel. Sie erinnern an Rätsel vorhergegangener Veranstaltungen, an denen so manche Prominente grandios gescheitert sind. Martin Weis hängt sich einen Latz um. Marcel Miara zerschneidet ihn mit einer großen Schere in zwei Teile. „Halb-Latz“, sagt Rieger spontan und etwas ratlos. „Haal-Platz“, ergänzt Julia Hilcz. So funktioniert gute Teamarbeit. Miara und Weis sind platt. Und das „Rote Sofa“ wurde um eine neue Anekdote bereichert.