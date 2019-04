Fahrräder, Skateboards, Bobbycars – am Samstag gibt es fast alles, was Räder hat in Hall zu kaufen.

Der mittlerweile 26. HT-Fahrzeugbasar steht für Samstag, 6. April, im Parkhaus der Bausparkasse in der Salierstraße an. Von 14 bis 16 Uhr können dort Fahrräder, Dreiräder, Skateboards, Kettcars, Roller, Rollschuhe, Tretfahrzeuge und Kindersitze für Fahrräder den Besitzer wechseln. Ausgenommen ist Autozubehör.

Wer Platz in Garage und Keller schaffen und sich mit dem Erlös einen vielleicht lang gehegten Wunsch erfüllen will, kann seine Fahrzeuge am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr ins Parkhaus der Bausparkasse bringen. Dort werden sie von den Mitarbeitern des HT-Fahrzeugbasars in Empfang genommen. Dabei gilt für Verkaufswillige zu beachten: Gut in Schuss sollten alle Artikel sein, wenn sie einem neuen Besitzer imponieren sollen.

Geld für guten Zweck

Darüber hinaus soll die Aktion einem guten Zweck dienen: Zehn Prozent des Verkaufserlöses sollen zur Anschaffung von Sport- und Spielgeräten im Heimbacher Hof verwendet werden. Organisatoren des HT-Fahrzeugbasars sind neben unserer Zeitung der Fachbereich Jugend, Schule & Soziales der Stadt Schwäbisch Hall und das Soziale Projekt für Führungskräfte der Schwäbisch Hall Facility Management GmbH.

Info Parkmöglichkeiten gibt es am Nachmittag im Parkhaus Salierweg und Ziegeleiweg.

