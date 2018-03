Rekord Vollversammlung im Dunklen

Landkreis / Andreas Scholz

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Fledermausschutz in Hohenlohe-Franken (AGFF) trotzten in den vergangenen Wochen der bitteren Kälte. Ausgestattet mit festem Schuhwerk, warmer Kleidung nach dem Zwiebelschalenprinzip und Taschenlampen, kontrollierte die AG Fledermausschutz zuletzt mehr als 100 Fledermausquartiere in einem rund 3500 Quadratkilometer großen Gebiet.

Neben Quartieren in den Kreisen Heilbronn, Main-Tauber, Rems-Murr und Künzelsau standen auch die Winterplätze von Fledermäusen im Kreis Schwäbisch Hall im Fokus. An der Suche nach Fledermäusen zwischen Jagst und Kocher beteiligten sich rund zehn Fledermausschützer aus dem Kreis Schwäbisch Hall. Unter ihnen war neben Beate Hager, Manfred Maechnich, Hans­jörg Weidmann, Karl Pressler, Uli Steinbrenner, Dirk Häckel und Matthias Wolf auch Bernd Kunz.

Die beschwerliche Suche nach überwinternden Fledermäusen in zugigen und finsteren Höhlen, schwer zugänglichen Felsspalten oder einsturzgefährdeten Gebäuden hat sich aber gelohnt: In diesem Winter zählte die AG Fledermausschutz so viele Fledermäuse wie noch nie. „Wir haben diese Wintersaison die magische Grenze von 2000 Fledermäusen geknackt“, bestätigt Bernd Kunz.

Der Fledermaus- und Libellen­experte aus Langenburg verzeichnet auch für Schwäbisch Hall eine erfreuliche Entwicklung. „Wir haben im Landkreis Hall 30 Prozent mehr Fledermäuse als im Vorjahr gezählt“, betont er. Der positive Trend sei vor allem auf einen kräftigen Zuwachs der Zwergfledermaus zurückzuführen, die rund 50 Prozent zugelegt habe.

Im größten Quartier des Landkreises fand die Arbeitsgruppe mehr als 1000 Fledertiere. Neben der Zwergfledermaus erspähten die Fledermausschützer rund um Schwäbisch Hall weitere Fledermausarten wie Großes Mausohr, Fransenfledermaus, Wasserfledermaus, Bartfledermaus, Braunes Langohr, Mopsfledermaus und Breitflügelfledermaus.

Von der Kleinen Hufeisennase fehlte aber auch im Landkreis jede Spur: Sie wurde erst vor Kurzem von der Organisation „BatLife Europe“ zur Fledermaus des Jahres 2018 gekürt. „Wenn ich die Kleine Hufeisennase auch mal hier bei uns in der Region entdecken sollte, dann mache ich einen Schampus auf“, sagt Bernd Kunz lachend.

Der Großteil bleibt unentdeckt

„99 Prozent der Fledermäuse sitzen da, wo wir es nicht wissen und vermutlich auch nie hinkommen“, bedauert Bernd Kunz. Der Anteil der erfassten Tiere ist von der Lebensweise der einzelnen Art abhängig. Manche seien Teilzieher, manche Langstreckenzieher und andere wiederum würden in der Nähe ihrer Wochenstube überwintern. „Daher sind konkrete Aussagen trotz guter Zahlen nicht möglich“, bekräftigt Bernd Kunz. Dennoch seien die Zählungen sinnvoll, da sie über die Jahrzehnte hinweg Trends in den Populationen aufzeigen können. So hat sich etwa die Mopsfledermaus in den vergangenen 25 Jahren von „ausgestorben“ in Baden-Württemberg zur inzwischen zweithäufigsten Art in den Winterkontrollen gemausert.

Dass viele Quartierbesitzer keine Öffentlichkeit möchten, wird von der Fledermaus-Arbeitsgruppe respektiert und unterstützt. „Wir sind hauptsächlich an den wissenschaftlichen Daten interessiert“, unterstreicht Bernd Kunz. Auch möchte man durch die Nennung von Quartieren keinen Fledermaustourismus fördern. Der Vandalismus an Fledermausgittern hat nach vielen ruhigen Jahren wieder deutlich zugenommen.

Kein wirklicher Grund zum Jubeln

Die deutliche Zunahme ihrer Schützlinge lässt die Fledermausschützer nicht in Jubel ausbrechen, denn diese Entwicklung wird nicht von Dauer sein. Fledermäuse sind hocheffiziente Beutegreifer, die ausschließlich nachtaktive Wirbellose fressen. Einen Rückgang ihrer Beutetiere können sie in gewissem Umfang ausgleichen, etwa durch ausgedehntere Flüge. Dies zehrt jedoch an der Fitness, und so haben Parasiten leichteres Spiel. Zudem steigt die Nachwuchssterblichkeit, was bei einem bis maximal zwei Kindern pro Jahr deutliche Auswirkungen hat.

Auch Martin Zorzi hat die steigende Zahl von überwinternden Fledermäusen in der Region erfreut zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig zeigt sich der Leiter des Umweltzentrums Kreis Schwäbisch Hall aber besorgt. „Grundsätzlich befürchte ich, dass der überall spürbare Rückgang von Insekten sich früher oder später auf die Bestände der Fledermäuse auswirken wird“, so Zorzi. „Zudem kommt die schleichende Ausräumung an Landschaftselementen in weiten Teilen unserer Agrarlandschaft hinzu, welche die Fledermäuse als Leitstruktur in ihren Jagdgebieten benötigen“, moniert Zorzi.