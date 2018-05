Obersontheim Volles Festzelt beim Frühlingsfest

Obersontheim / Oliver Färber

Vier Tage lockt das Frühlingsfest des Musikvereins Mittelfischach - und die Besucher kommen in Strömen.

Wer zu spät kommt, muss warten. Das gilt insbesondere beim Familiensonntag des Frühlingsfests in Engelhofen. Das Zelt der Musikvereins Mittelfischach, der alljährlich das Spektakel veranstaltet, ist zwar sehr geräumig – trotzdem ist es schwer, zum Mittagessen einen freien Platz zu finden. Vorne spielt der Musikverein Fronrot. Die Sänger loben in ihren Liedern den Böhmerwald und die Musik.

Die Bedienungen haben alle Hände voll zu tun. Auch Judith Eberst, Vorsitzende des Musikvereins, packt mit an, sammelt leere Teller ein und bringt sie zum Abspülen. „Hähnchen und Schnitzel gehen heute am besten“, berichtet sie in einer kleinen Pause. Erstmals gibt es an diesem Sonntag eine Gemüsepfanne. „Und die bestellen nicht nur Vegetarier. Die kommt doch ganz gut an“, meint sie.

Schon seit dem Vatertags-Donnerstag sind die Helfer des Vereins auf den Beinen. „Die Hocketse war besser besucht als gewöhnlich“, hat die Vorsitzende bemerkt. Vielleicht lag es an der Verlosung der Rucksäcke. Am Freitagabend lockte die Bierprobe ins Zelt. Auch die hat beim Frühlingfest Tradition und war ein Publikumsmagnet.

Am Samstag probierte der Musikverein etwas Neues: Auf die Bühne der Rocknacht in Engelhofen war erstmals die Gruppe Cross Fire zu Gast. „Die wurde gut angenommen“, urteilt Eberst. Es wäre zwar noch Platz im Festzelt gewesen – „aber für eine neue Band war es doch ganz ok. Wir sind zufrieden“.

Überwältigend ist der Andrang am Sonntag. Die Kinder stellen sich für Eis an, Mütter erhalten am Zelteingang eine Rose – schließlich ist Muttertag. Und die Helfer schuften. „Bei denen müssen wir uns wirklich bedanken“, sagt die Vorsitzende. Denn die Kapelle hat gerade einmal 27 aktive Mitglieder, welche die vier Tage Frühlingsfest unmöglich alleine stemmen könnten. „Da sind wir den 170 passiven Mitgliedern dankbar, die vom Aufbau über die Küche bis zum Abbau anpacken“, fügt sie hinzu. Auch die Anwohner nähmen das Spektakel ohne Beschwerden hin. „Das geht reibungslos“, freut sie sich.

Pärchen findet sich beim Fest

Ulrich Messer steht derweil ein paar Meter weiter am Zelteingang und sucht die Tischreihen nach freien Plätzen für seine Familie ab. Sie haben eine etwas weitere Strecke mit dem Auto von Waldenburg-Hohenau nach Engelhofen auf sich genommen. „Meine Frau stammt von hier gleich ums Eck“, erklärt er. Das Frühlingsfest des Musikvereins Mittelfischach hat für das Paar größere persönliche Bedeutung. „Hier haben wir uns damals kennen gelernt“, verrät er mit breiten Lächeln.

Im Terminkalender der Haller Zeitung habe er damals nachgesehen, weil bei ihm in der Umgebung nichts los gewesen sei. „Da habe ich dann entschieden, ich geh’ einfach mal nach Engelhofen“, erinnert er sich – nichtsahnend, dass er seine spätere Ehefrau in dieser Nacht das erste Mal trifft.

Die Hochzeit, etliche Jahre und vier Kinder später findet die Familie nun doch endlich einen Platz zum Mittagessen im Zelt beim Frühlingsfest.