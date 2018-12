Zeugensuche Vollbremsung verhindert Frontalcrash

Vellberg / swp

Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver. Die Situation wird so geschildert: Am Dienstag gegen 7.20 Uhr war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße 2668 von Vellberg-Großaltdorf in Richtung Ilshofen unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Großaltdorf überholt dieser einen vorausfahrenden Pkw, obwohl er aufgrund des Fahrbahnverlaufs die Gegenfahrbahn nicht einsehen konnte.

Während des Überholvorganges kam dem unbekannten Autofahrer ein Ford Focus entgegen, dessen 32-jähriger Fahrer einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Die Fahrzeuge streiften sich dennoch an den Außenspiegeln, wodurch diese abgerissen wurden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle. Von dem gesuchten Fahrzeug sind weder Farbe noch Marke bekannt.

Info Zeugenhinweise zu diesem Unfall nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07 91 / 40 00 entgegen.