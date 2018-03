Glauben Völlige Unabhängigkeit als Garantie

Schwäbisch Hall / Traugott Hascher

Vertreter der Katholiken, Baptisten, Evangelischen und Methodisten feiern im Chorraum von St. Michael gemeinsam. Etwa 80 Gäste sind da. Sie führen vor Augen, wie es einst zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen kam: Der Zweite Weltkrieg hatte die Kirchen weltweit durch die Erfahrung erschüttert, dass sie nicht zu gemeinsamem Zeugnis und Handeln gefunden hatten. Ein neues Nachdenken begann, wie die christlichen Kirchen stärker zusammenwachsen und gemeinsam reden und handeln könnten.

Ökumenische Basis

Nachdem klar war, dass am 23. August 1948 in Amsterdam der Internationale Ökumenische Rat der Kirchen gegründet werden sollte, wollte man zuvor noch eine ökumenische Basis in Deutschland schaffen. So wurde die ACK Deutschland gegründet.

Paragraph eins der Satzung garantierte zugleich die „völlige Unabhängigkeit“ der Mitgliedskirchen. Das Zweite Vatikanische Konzil, 1962 bis 1965, führte zu einer ökumenischen Öffnung der römisch-katholischen Kirche, die fortan einen Dialog mit anderen Kirchen und Konfessionen ermöglichte.

Nicht nur religiöse Privilegien

Herbert Kohl, der katholische Vertreter, spricht bei der Feier in St. Michael von einer „kopernikanischen Wende“. Dem Brief des Paulus an die Römer dürfe eine wohl noch grundlegendere Bedeutung zugeschrieben werden.

Dr. Walter Klaiber, Bischof im Ruhestand , der die Festpredigt hält, führt dessen Dialektik vor Augen: In der Reformation habe Luthers Auslegung zur Grundlage für die Spaltung der Kirche beigetragen. Paulus habe den Römerbrief in ökumenischer Absicht geschrieben. Theologische Differenzen sollten dadurch überbrückt werden. „Es geht hier um die Einheit der Kirche“, fasst Klaiber zusammen.

Worin nun besteht die Einheit der ACK in aller Unabhängigkeit? Klaiber: „Was Gott durch Jesus getan hat, müssen alle wissen. Alle sollen das Evangelium kennen.“ Der emeritierte Bischof macht an Römer 1, 16 und 17 deutlich, dass es eines Bekenntnisses bedarf. „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht“, zitiert er aus dem Römerbrief. Heute greife eine „Selbstsäkularisierung“ der Kirche um sich. Muslime seien erstaunt, dass Christen so wenig von ihrem Glauben erzählten. „Wir sind keine Interessengemeinschaft zur Wahrung religiöser, kirchlicher Privilegien. Es geht um Gott und Jesus, weil es die entscheidende Hilfe im Leben ist.“

Der Glaube genügt

Das Evangelium schaffe Kraft zum Heil und zur Rettung. „Gott befreit uns schon jetzt.“ Die Hoffnungen der Menschen seien von Gott damit angesprochen. Ob es sein könne, dass der Kreuzestod eine solche Kraft habe, fragt er. Das Kreuz sei doch Ausdruck von Schwachheit. „Jesus so schwach am Kreuz, so unsinnig ist das doch.“ In diese Unsinnigkeit hinein gerate Gottes rettende Nähe. „Mit leeren Händen können wir vor Gott kommen und uns von ihm beschenken lassen . . . der Glaube genügt.“

Im gemeinsam von der Festgemeinde gesprochenen Glaubensbekenntnis hieß es: „Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, weltumfassende Kirche, …“. Im Sinne der Predigt Walter Klaibers wäre dies eine Kirche, die ein „Ja zu Gottes Ja zu allen Geschöpfen“ verstünde.