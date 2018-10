Umbau Vierte Reinigungsstufe für Haller Kläranlage

Schwäbisch Hall / Sigrid Bauer

Die Haller Kläranlage soll eine vierte Reinigungsstufe bekommen, um vor allem Medikamentenrückstände zu entfernen. Die Tüngentaler Kläranlage wird aufgegeben und das Abwasser künftig in Hall geklärt.

Schon viele Kommunen in Baden-Württemberg entfernen mit einer vierten Reinigungsstufe einen Großteil von Spurenstoffen aus dem Abwasser. „Wir lassen gerade eine Studie über die Art der Spurenstoffe im Abwasser, und mit welcher Methode sie am besten zu eliminieren sind, erstellen“, berichtet Martin Brözel, Leiter der Abteilung für Abwasserbeseitigung der Stadt Hall.

Die Behandlung mit Ozon sei ein mögliches Verfahren. „Dabei können aber toxische Metaboliten entstehen“, warnt Brözel. Er tendiert zur Behandlung des Abwassers mit Aktivkohle. „Das ist wie ein Rundumschlag, weil das Aktivkohlepulver an seiner großen Oberfläche praktisch alles bindet“, verdeutlicht er.

Schädlich für Fische

Kritisch sind im Abwasser vor allem die großen Medikamentenmengen. „Fast jeder nimmt irgendwelche Mittel ein und mit der älter werdenden Bevölkerung steigt das noch weiter“, befürchtet Brözel. Weit vorn bei den Arzneimitteln im Abwasser stehen Schmerzmittel wie Ibuprofen, aber auch Röntgenkontrastmittel, Antibiotika und Hormone. Andere Spurenstoffe stammen aus Desinfektionsmitteln, sind Lebensmittelzusätze oder Konservierungsstoffe. Sie schädigen Fische und andere Tiere. Über die Nahrungskette und das Trinkwasser gelangen die Substanzen und ihre Abbauprodukte wieder zum Menschen.

Das Aktivkohlepulver mit den daran gebundenen Spurenstoffen wird mit Sand- oder sogenannten Tuchfiltern aus dem Abwasser entfernt. „Tuchfilter sind wie ein Flokati, durch den das Wasser strömt“, so Brözel. Dabei wird nicht nur die Aktivkohle mit den daran gebundenen Spurenstoffen herausgefiltert, sondern auch der Phosphatgehalt des geklärten Wassers sinkt weiter.

Auch ein Teil des Mikroplastiks bleibt im Filter hängen. „Die Technik ist noch teuer. Deshalb würden wir nur einen Teil des Abwassers über die vierte Stufe leiten. Vor allem bei Trockenwetter, wenn das Abwasser sehr konzentriert ist, ist die zusätzliche Reinigung wichtig“, erklärt der Abwasserexperte.

Das Land unterstütze derzeit die Aufrüstung von Kläranlagen. Es übernimmt die Hälfte der 50 000 Euro für die Studie. Der Ausbau der Haller Kläranlage im Vogelholz mit einem weiteren Reaktionsbecken, einer Filteranlage und kleineren Optimierungen der ersten drei Reinigungsstufen wird laut Brözel rund zehn Millionen Euro kosten. 20 Prozent Grundförderung gibt es dafür. „Damit wir die volle Förderung bekommen, ist unsere Abwassergebühr zu niedrig“, bedauert er.

Beschlossene Sache ist die Aufgabe der Kläranlage Tüngental. Sie liefert zwar noch recht passable Reinigungswerte, aber das knapp 40 Jahre alte Bauwerk müsste demnächst für viel Geld saniert werden. Deshalb soll das Tüngentaler Abwasser künftig zur Haller Kläranlage geleitet werden. „Große Anlagen sind effizienter und bei Belastungsspitzen durch das größere Volumen und die bessere Technik nicht so anfällig wie kleine Anlagen“, erklärt Rolf Wellinger, Leiter der drei technischen Eigenbetriebe der Stadt Hall Werkhof, Friedhöfe und Abwasser.

Zudem müssten große Anlagen höhere Reinigungsanforderungen erfüllen. Derzeit läuft eine Untersuchung darüber, wo die Trasse von Tüngental zum Haller Abwassernetz am günstigsten verläuft. „Eventuell wird sie zum neuen Kreisel an der Eugen-­Bolz-Straße führen“, meint Wellinger.

Rückbau statt Sanierung

Das Kanalnetz in Tüngental, an dem auch Otterbach und Wolpertsdorf hängen, wird auf Lecks untersucht, durch die Fremdwasser in die Kanäle eintritt. „Sie müssen saniert werden, denn je geringer die Abwassermenge ist, desto kleiner kann die Pumpe, die das Abwasser ins Haller Netz befördert, dimensioniert werden“, erklärt er den Hintergrund. Überwacht wird die Pumptechnik von der Haller Kläranlage aus. Wahrscheinlich bleibt in Tüngental ein Klärbecken als Havariebecken für Notfälle erhalten, der Rest wird zurückgebaut.

Druckleitung und Pumpstation kosten voraussichtlich rund 1,44 Millionen Euro. Wenn es optimal läuft, beginnt der Bau im Herbst 2019. „Reeller ist aber bei der aktuellen Auslastung der Baufirmen das Frühjahr 2020“, so Wellinger. Im Herbst 2020 könnte dann erstmals Abwasser aus Tüngental in die Haller Kläranlage fließen.