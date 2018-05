Pferdetag Vier Hufe für ein Halleluja

Wackershofen / Beatrice Schnelle

Vom Pony bis zum Isländer erobern Pferde und Esel die Besucherherzen im Hohenloher Freilandmuseum nicht nur im Galopp.

Kalle und Romy platzen fast vor Lebenslust. Knapp drei Wochen sind sie nun auf dieser schönen Welt voll saftigem Gras und Sonnenschein, freuen sich an ihren summa summarum acht Hufen und benutzen sie in eindrucksvoller Weise. Mit gefühlten 180 Sachen galoppieren die Winzlinge der Rasse Deutsches Classic-Pony über die Wiese, und Klein-Kalle rennt dabei fast Moderator Hans Jörg Hammann über den Haufen. „Soll ich dich lieber Herr Vettel nennen?“, ruft der zweifache Weltmeister im Vierspännerfahren dem ungestümen Kerlchen stirnrunzelnd hinterher. Aber in Wirklichkeit, so spürt man, ist er stolz auf den Prachtjungen.

Der Versuch, die beiden am Ende ihres Auftritts beim Pferdetag im Hohenloher Freilandmuseum einzufangen, zwingt die Helfer von der Haflinger- und Classicponyzucht Taubergrund zu einer Clownerie-Einlage. Die Fans finden vor allem Romy zum Wiehern komisch, da sie den zupackenden Händen fast eine Viertelstunde lang immer wieder in letzter Sekunde listig entwischt. Schließlich beteiligen sich einige Zuschauer an der wilden Jagd und das Pony-Mädchen muss aufgeben. Danach stehen die Fohlen friedlich bei ihren Mamis und trinken die leckere Stutenmilch, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Das Publikum zeigt sich von den herzigen Hottehüs hellauf entzückt, die Kinder sind gar nicht mehr von ihnen wegzukriegen. Fürs nächste Jahr erhalten Züchterin Rosemarie Kellermann und ihre niedlichen Rabauken gleich die nächste Einladung zur beliebten Veranstaltung auf dem Museumsgelände.

Immerhin 50 Kilometer pro Stunde „machen“ die Isländer von Nicole Nutsch, Besitzerin des ­Gestüts Reußenberg bei Crailsheim. Beeindruckende fünf Gänge können die robusten Pferde reinhauen. Zu Schritt, Trab und Galopp beherrschen Kvistur, Frosti und Rauna noch den Passgang und den überaus praktischen Tölt.

Eher lustig statt elegant

Letzterer wirkt zwar eher lustig als elegant, dafür kommt der Mensch im Sattel flott und vor allem erschütterungsfrei voran. „Wir können stundenlang durch den Wald tölten, ohne unser Bier zu verschütten“, lobt eine junge Frau vom Showteam Reußenberg die unbezahlbaren Vorteile der Gangart, die nur noch auf der nordischen Wikingerinsel gepflegt wird.

Mit Emil und Pamiro wird man in der 30er-Zone garantiert nicht geblitzt: 25 Stundenkilometer ist die Höchstgeschwindigkeit, die das Esel-Duo aus Gera­bronn mit seiner Kutsche auf die Straße bringt. Die beiden Langohren und Herrchen Peter Stiefel sind schon seit fast 20 Jahren eine glückliche Familie und gern gesehene Gäste bei mehr als 100 Veranstaltungen pro Jahr. Kein Wunder also, dass sie mit wahrer Eselsgeduld für die Handykameras der Pferdetag-Besucher stillhalten.

Nur Sekundenbruchteile still hält Doris, wenn Uwe Riedl auf ihrem Rücken den Bogen spannt und seine Pfeile treffsicher in die Zielscheiben rauschen lässt, an denen die 13-jährige Sportpferde-­Stute entlanggaloppiert. „Jedes Pferd hat im Galopp eine Schwebephase, bei der alle vier Hufe in der Luft sind. Diesen kurzen Ruhepunkt muss man beim Schuss erwischen“, erläutert der 59-jährige Sportreiter und Bogenschütze von den Chasseurs à cheval aus Kirchberg an der Jagst.

Viel Übung und Intuition

Wie er das macht, kann er nicht erklären: „Das passiert nach langem Üben intuitiv.“ Wichtig seien ein „gechilltes Pferd“ und tiefes Vertrauen zwischen Ross und Reiter: „Wenn die Angst mitreitet, kann man’s vergessen.“

Holzrücken geht nicht im Galopp

Nicht jeder der rund 20 verschiedenen Programmpunkte ist so aufregend: „Da muss das Publikum mal geduldig sein“, fordert Hans Jörg Hammann, der die Shows zusammen mit dem beliebtesten Pferdeflüsterer der Region, Hagen Nowottny, am Mikrofon kommentiert. „Ich kann Holzrücken nicht im Galopp machen, das geht nicht.“ Schließlich solle auch der ganz normale landwirtschaftliche Arbeitsalltag gebührende Aufmerksamkeit erhalten.