Apropos Vieles in Bewegung

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Dass die Bausparkasse in Bewegung ist, wurde für Außenstehende selten so deutlich wie am Mittwoch bei der Hauptversammlung. Vieles deutet darauf hin, dass Schwäbisch Hall neue Plattformen bespielen wird. Es geht dann nicht mehr allein um die Finanzierung von Wohnraum. Die Füchse könnten sich künftig als Ansprechpartner für alles, was mit Wohnen zu tun hat, verstehen: Einrichten, Energieversorgung, Renovierung … Den passenden Begriff haben sie schon kreiert: Heimatexperte.

Die Haller Autogruppe Koch wächst. Sie übernimmt andere Autohäuser in der Region. Insgesamt gehören bald Betriebe an 14 Standorten zu dem Unternehmen, das von der Familie Härterich betrieben wird. Am Beispiel der Konzentration in diesem Bereich lässt sich nachvollziehen, dass Betriebe nicht nur verschmelzen oder größere Einheiten bilden, um Kosten einzusparen, Personal abzubauen und damit die Gewinne zu steigern. Zusammenschlüsse sind häufig aus Gründen der Technik nötig. Die Kunden stehen auf Autos, die Tempo und Abstände selbst kontrollieren, die ganz oder teilweise elektrisch angetrieben werden. Dazu braucht es hohes Know-how und allerhand technische Ausstattung. Der Schrauber um die Ecke kann dies schon lange nicht mehr leisten. Deshalb gibt es ihn kaum noch.