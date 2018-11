Haushaltsplanung Viele Investitionen in Untermünkheim

Untermünkheim / Von Oliver Färber

Unter anderem das Großprojekt in Enslingen, bei dem sowohl die Rohre unterirdisch als auch die Straßen und Wege oberirdisch saniert werden sollen, hatte die Gemeinde Untermünkheim verschoben. Deshalb wurde – unter anderem – in diesem Jahr auch keine neue Kreditaufnahme nötig. 2019 wird sich das ändern, wie Kämmerer Daniel Sommer den Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung erklärte: Es stehen – neben dem Projekt in Enslingen – etliche Investitionen an.

Rund 5,4 Millionen Euro stehen in der Spalte Auszahlungen der Finanzplanung für das kommende Jahr. Um das zu bewältigen sollen laut Sommers Berechnungen rund 413 000 Euro Überschuss im laufenden Verwaltungsbetrieb – wie aus Steuern und Gebühren – erwirtschaftet werden. Dazu kommt ein Kredit über 500 000 Euro und mit rund 1,2 Millionen Euro eine nicht unerhebliche Entnahme aus der Rücklage. Die sinkt damit auf zwei Millionen Euro, laut der aktuellen Planung schrumpft sie 2020 auf 200 000 Euro.

Das meiste Geld fließt 2019 nach Enslingen: 200 000 Euro für die Wasserleitungen, weitere 303 000 Euro im Jahr 2020. 400 000 Euro werden für das Abwassersystem fällig, 2020 weitere 600 000 Euro. Eigentlich stünden Untermünkheim dafür Zuschüsse zu. „Das Programm ist aber überzeichnet. Dem Land fehlt das Geld“, erklärt Sommer, warum die Kommune diese Kosten alleine stemmen muss – und kann sich eine Bemerkung nicht verkneifen: „Das ist zufällig gerade das Geld, das uns im Haushalt fehlt.“

Immerhin gibt es für die 500 000 Euro teure Erneuerung der Straßen und Wege, der sogenannten Wohnumfeldmaßnahme, Mittel in Höhe von 170 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Bauland und Kindergarten

Größter Brocken wird im Haushalt 2019 allerdings der Erwerb von Grundstücken mit 1,2 Millionen Euro sein. „Für die weitere Wohnbauentwicklung“, erklärt Sommer. Auf der Gegenseite sprudeln aus Gewerbegebieten wieder 875 000 Euro in den Gemeindesäckel. 472 000 Euro fließen in eine neue Kindergartengruppe, 240 000 Euro kommen dafür an Zuschüssen und aus dem Ausgleichsstock. 270 000 Euro werden in die Erweiterung des Rößler-Museums gesteckt, wofür es 136 000 Euro aus dem ELR zurück gibt.

Nicht zuletzt wird die Kommune auch 152 000 Euro für die Tilgung von Krediten aufbringen müssen. „Wir sind keine riesige Gemeinde“, stellt Bürgermeister Christoph Maschke klar. Trotzdem werde seit Jahren sehr viel umgesetzt. „Für Dritte ist das aber schon normal geworden“, klagt er.

In der Dezember-Sitzung will Sommer seine Planzahlen für den laufenden Betrieb der Kommune für 2019 vorstellen. In der Januar-Sitzung soll der Haushalt beschlossen werden.