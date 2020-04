Plötzlich kommt wieder Leben in die alten Gassen: Über den Grasmarkt schlendern am Montagmittag Menschen mit Einkaufstüten, ebenso im Kocherquartier. In der Haalstraße stehen vier Frauen vor dem Handarbeitsfachgeschäft Zwing in der Schlange. Kaum ist das Ladenöffnungsverbot wegen Corona vom Ti...