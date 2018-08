Kriminalitätsstatistik Viele Einbrecher kommen am Tag

Landkreis Schwäbisch Hall / Elisabeth Schweikert

Einbrecher kommen seltener in der Nacht, die meisten Wohnungseinbrüche werden tagsüber verübt, berichtet Thomas Heiner (54), Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Hall. Nicht nur in Gaildorf (wir haben berichtet), im gesamten Landkreis ist die Zahl der Wohnungseinbrüche gesunken – konkret von 133 auf 127 Fälle.

Manche ziehen sogar um

Gleichwohl werde die Polizei weiterhin ein Auge darauf haben, denn ein Wohnungseinbruch sei „mit das Schlimmste, was einen ereilen kann“. Heiner weiß: „Viele der Betroffenen fühlen sich danach in ihren vier Wänden nicht mehr wohl.“ Manche ziehen sogar um. Immerhin: Mehr als 50 Prozent der Wohnungseinbrüche, die vergangenes Jahr im Kreis Hall verübt wurden, hat die Polizei aufgeklärt.

Wohnungseinbrüche sind ein wichtiger Aspekt der Kriminalitätsstatistik für die Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Schwäbisch Haller Reviers, die Heiner jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert hat. Beliebte Zeitpunkte, um einzubrechen, sind die Urlaubszeit oder die dunkle Jahreszeit. Neubaugebiete blieben meist verschont, weiß Heiner. Wer frisch gebaut habe, müsse seine vier Wände abbezahlen, da gebe es nicht so viel zu holen. Zudem seien dort häufig Mütter und Kinder zu Hause.

Bevorzugtes Ziel sind Häuser in guten Wohnlagen, die ringsum eingewachsen sind. Heiner empfiehlt Hausbesitzern, einen Beratungstermin mit Rainer Groß vom kriminalpolizeilichen Beratungsdienst zu vereinbaren: „Er kommt auch raus. Er sieht Schwachstellen, die man selbst vielleicht gar nicht bemerkt.“ In Michelfeld ging die Zahl der Wohnungseinbrüche von elf in 2016 auf vier im Vorjahr zurück. In Rosengarten stieg sie von zwei auf acht. Und in Michelbach sank sie von einem auf null.

Insgesamt lebt man sicher

Bei der Übersicht ist festzustellen: Insgesamt lebt man in den Gemeinden sicher. Die Kriminalitätsbelastung im Bereich des Haller Reviers liegt mit einer Häufigkeitszahl von 3242 weit unter dem Landesdurchschnitt von 5285 Delikten – die Häufigkeitszahl stellt die Zahl der Delikte pro 100 000 Einwohner dar. Deutlich darüber liegen Ilshofen und Wolpertshausen. Der Grund dafür sind Einzelereignisse: zwei größere Schlägereien beim Seefest und Oktoberfest in Wolpertshausen und ein in Ilshofen dingfest gemachter Betrüger, der in 45 Fällen Solarmodule verkaufte, die es gar nicht gab. Hinzu kamen in Ishofen zehn Wohnungseinbrüche (acht wurden aufgeklärt) sowie 30 Rauschgiftdelikte, die sich aber vor allem rund um das Event „Jungle Beat“ bei Saurach zutrugen. Die Waldlichtung liegt auf IIshofener Gemarkung und wird deshalb auch dort verbucht.

Den größten Rückgang an Straftaten verzeichnete 2017 die Gemeinde Bühlertann – ein Minus von 55,2 Prozent. Wurden 2016 noch 58 Delikte erfasst, waren es 2017 nur noch 26. Die höchste Aufklärungsquote – 83 Prozent – gab es in Sulzbach-Laufen und die niedrigste in Michelbach, wo viele Sachbeschädigungen an Spiel- und Grillplätzen gemeldet wurden.

Info Die Statistiken für Fichtenberg, Gschwend, Oberrot und Sulzbach-Laufen werden in den nächsten Ausgaben vorgestellt.