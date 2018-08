Schwäbisch Hall / Monika Everling

Zugegeben, auch in Hall sind die Baukosten deutlich höher als ursprünglich angegeben – aus 5,5 wurden knapp 9,5 Millionen Euro – und die Bauzeit ist länger. Aber mir ist kein anderer Ort bekannt, an dem für weniger als zehn Millionen Euro ein so schönes und vielseitig nutzbares Theater gebaut wurde. Ich freue mich darauf.