Workshops VHS rät zum Gutschein als Geschenk

Schwäbisch Hall / swp

Es geht um Selbstverteidigung, Stressbewältigung, Wohlfühlen und Achtsamkeit.

Wer noch nicht weiß, was er Weihnachten verschenken soll, für den hat die Haller Volkshochschule Tipps parat, sie nennt beispielsweise einen VHS-Gutschein. Eine Auswahl an Workshops, um sich selbst und seinen Lieben etwas Gutes zu tun und fit und entspannt ins neue Jahr zu starten, ist beigefügt.

Am 12. und 13. Januar besteht Gelegenheit an einem Kurs in dem Selbstverteidigungssystem Krav Maga teilzunehmen. Es stammt aus Israel und basiert auf natürlichen Reflexen. Diese sind auch unter hohem Druck schnell abrufbar. Angriffe können so abgewehrt werden.

Ums Wohlfühlen geht es am 18. Januar. Petra Träger bietet einen Wohlfühlabend für Frauen an. Entspannungstechniken, um zur Ruhe zu kommen, werden gezeigt, so autogenes Training, progressive Muskelentspannung und Phantasiereisen.

Tanzend ins neue Jahr

Mit Stressbewältigung durch Achtsamkeit befasst sich der Workshop am 26. Januar. Häufig bringen hohe Anforderungen in Beruf und Familie Menschen aus dem Gleichgewicht. Achtsamkeit ist eine Möglichkeit, Bewusstheit, Gelassenheit und Akzeptanz zu entwickeln für die Dinge im Leben, die wir nicht ändern können, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer mag, kann das neue Jahr am 2. Februar mit einem Tanztag begrüßen. MovementMedicine ist eine Bewegungspraxis, die uralte Traditionen mit modernem Wissen verbindet. Sie eignet sich für jeden, unabhängig von Alter oder körperlicher Fitness.

Am 24. Februar findet das Folkloretanzen mit Ingrid Kusserow und dem Schässlo-Quintett statt. „Wir werden reizvolle Tänze vom Balkan, aus Israel, Russland und anderen Ländern kennenlernen, die Ingrid Kusserow herausgesucht hat“, heißt es weiter. Dazu musiziert mit seiner Vorliebe für ungewöhnliche Taktarten und unaussprechlichen Texten das Schässlo-Quintett auf Geige, Gitarre, Cello, Mandoline, Bouzuki, Kontrabass, Flöten, Akkordeon, Trommeln und mit Gesang.

Info Anmeldung auf der Homepage der Volkshochschule www.vhs-sha.de oder per Mail an info@vhs-sha.de.