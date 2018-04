Landwirtschaft Verspäteter Start in die Gartensaison

Es geht wie am Schnürchen: Saisonarbeiter aus Rumänien legen die Setzlinge aufs Fließband. Von dort rutschen sie gen Boden und werden mit der Maschine in die Erde gedrückt. Die Salate, die ab Mitte Mai geerntet werden sollen, kommen bei Discountern in Baden-Württemberg in den Handel. © Foto: Elisabeth Schweikert

Ilshofen / Elisabeth Schweikert

Drei Wochen später als sonst startet Gemüsebauer Hörrle auf der Ilshofener Ebene mit dem Pflanzen von Salatsetzlingen. In der Gärtnerei Brunner werden Balkonblumen pikiert.

Gemächlich drehen sich am Donnerstagvormittag die Rotoren der Windräder bei Reinsberg im Wind. Auf dem Höhenzug östlich der Windkraftanlage tuckert ein Traktor mit Anhänger – ebenfalls gemächlich, im Schritttempo. In Windeseile dagegen arbeiten die drei Saisonarbeiter und die am Traktor angehängte Maschine, welche Eissalat­setzlinge in den Boden bringen. Es ist eine einfache Tätigkeit, die die Saisonarbeiter verrichten, aber sie müssen hoch konzentriert bei der Sache sein, damit alles rundläuft: Aus den Kisten holen sie palettenweise die Setzlinge und legen sie einzeln auf das Fließband, das die Pflanzen über das Zuführrohr zum Boden leitet. Dort werden sie mit Erde angehäufelt und festgedrückt. Ein Arbeiter läuft hinterher und winkt dem Fahrer zum Anhalten, wenn mal ein Pflänzchen herunterfällt oder eine Lücke in der Reihe entsteht.

Teure Arbeitszeit

„200 000 Jungpflanzen kommen heute in den Boden“, berichtet Fritz Hörrle (63). Der Gärtnermeister aus Ilshofen baut seit Jahrzehnten Salate für Großmärkte an. „Jede Woche werden rund 200 000 Eissalate, 80 000 Kohlrabi, 80 000 Mini-Romana und 40 000 Radicchio gesetzt“, zählt er auf. Früher säte er die Salate auf seinen 60 Hektar Fläche aus und ließ dann mit Handhacken die Jungpflanzen vereinzeln. Seit einigen Jahren kauft er die Jungpflanzen. Das komme billiger, als Arbeiter zu bezahlen, die mit der Hacke übers Feld laufen. „Die Arbeitszeit …“, sagt der Gärtnermeister.

Die Arbeit muss gut geplant sein, die Witterung muss mitspielen, damit die Salate günstig in den Handel kommen. „Wir sind rund drei Wochen später dran“, erklärt Hörrle. Die lang andauernde Kälte im März hat dafür gesorgt, dass er in diesem Frühjahr nicht wie sonst in der elften Woche Salate pflanzen konnte, sondern erst seit der 14. „Der Boden war zu nass und zu kalt.“ Ab Mitte Mai wird geerntet, hofft Hörrle. Er will mit einer Vliesabdeckung das Wachstum so steuern, dass nicht alle Pflanzen auf einmal erntereif sind. Falls es nicht regnet, muss er selbst nachhelfen: Am Rand des Ackers steht eine große Bewässerungsmaschine. Mit der fährt er am Donnerstag über das frisch angepflanzte Feld, damit die Jungpflanzen gut anwachsen. Auch bei Trockenheit wird mit dieser Maschine beregnet.

„Gottesauge“ im Pflanztopf

Viel Handarbeit ist wenige Kilometer weiter in der Gärtnerei Brunner in Ilshofen gefragt. Hedwig Sackreuter steht an einem Arbeitstisch in einem Gewächshaus und pikiert mit geübten Handgriffen Eisbegonien. Mit einer Hand greift sie eine Jungpflanze, mit der anderen bohrt sie ein Loch in den mit Humus gefüllten Pflanztopf. Dann drückt sie die „Gottesaugen“, wie sie die Eisbegonien nennt, in das Pflanzloch. In den Gewächshäusern der Gärtnerei steht in diesen Wochen viel Arbeit an. Frühblüher wie Stiefmütterchen, Primeln oder Vergissmeinnicht werden ausgeräumt, deren Zeit ist jetzt abgelaufen. Sie müssen Platz machen für die Anzucht der Balkon- und Gemüsepflanzen, die bis Mitte Mai in den Handel kommen sollen.

In den Gewächshäusern ist die Vegetation 14 Tage hinterher, berichtet Inhaber Andreas Brunner. Doch der Gärtnermeister ist zuversichtlich, dass die Pflanzen die verlorene Zeit aufholen: „Jetzt kommt alles schnell, die Sonne ist unser Motor.“ Dass Discounter schon jetzt Geranien, Fuchsien oder Tagetes anbieten, findet Brunner schlecht. „Die Leute sind irritiert von den frühen Angeboten“, sagt er. Doch wer jetzt schon Balkonpflanzen kaufe und nach draußen bringe, müsse damit rechnen, diese ein zweites Mal einkaufen zu müssen. „Wir haben im April und Mai noch so oft strengen Frost. Dem fällt die ganze Blumenherrlichkeit dann zum Opfer.“ Brunner empfiehlt deshalb: „Geduld und sich nicht in Versuchung bringen lassen.“

Tomaten mit viel Geschmack

Der Gärtnermeister führt in die weiter hinten liegenden Gewächshäuser. Dort warten Paprika und Peperoni darauf, pikiert zu werden. Tomaten stehen bereits in einzelnen Töpfchen. „Wir haben etliche traditionelle Sorten, die sich bewährt haben und resistent gegen Pilzkrankheiten sind. Und wir haben Neuheiten aus der Linie ,Sélection du Chef’“, berichtet Brunner. Unter dieser Marke werden Tomaten angeboten, die von Sterneköchen und Gärtnermeistern ausgewählt wurden. Die Tomaten sollen einen sehr guten Geschmack aufweisen und robust wachsen.

Vielfach gefragt seien zudem gepfropfte Tomaten. Deren Ertrag sei etwas höher. Auch bei den Gurken gebe es Neuheiten, berichtet der 51-jährige Gärtner, Schlangengurken, die auch im Freiland wachsen. „Ich finde die vom Geschmack her interessanter als die Gewächshausgurken.“ Ambitionierten Hobbygärtnern, die jetzt mit dem Bestellen der Gemüsebeete beginnen wollen, empfiehlt Brunner, eine Bodenanalyse erstellen zu lassen. Diese wird vom Bauernverband sowie teilweise vom Fachhandel angeboten. Dann könne dem Boden gezielt der Stoff zugefügt werden, der fehle.