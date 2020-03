Auch in Rosengarten ticken dieser Tage die Uhren anders. Erkrankungen bei den Mitarbeitern im Rathaus seien bisher nicht aufgetreten, teilt Bürgermeister Julian Tausch mit. Damit das auch möglichst so bleibt, seien verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. So seien die Verwaltungsteams angewiesen, Fragen untereinander telefonisch zu klären. Das Rathaus habe zwar seine Türen verschlossen. Doch für dringende Anliegen, wenn es etwa um Rentenanträge oder Passverlängerungen gehe, könnten telefonisch Besuchstermine vereinbart werden. „Wir sorgen dafür, dass Besucher das Rathaus nur einzeln betreten“, erklärt Tausch. Per Telefon und E-Mail sei die Verwaltung während der Bürozeiten wie gewohnt erreichbar. Nur ein Anrufer habe bisher die Dringlichkeit seines Anliegens falsch eingeschätzt: Der Mann wollte nur zwei Rollen „Gelbe Säcke“ abholen. Die amtlichen Verpackungen für Plastikmüll müssten übrigens nicht zwingend verwendet werden. Durchsichtige Beutel erfüllten den gleichen Zweck: „Hauptsache ist, dass die Abholer den Inhalt erkennen.“

Die Notfallbetreuung läuft

Hilfe leistet die Verwaltung über das übliche Maß hinaus: Ab Montag, 23. März, wird ein Einkaufsservice zur Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten für Rosengartener angeboten, die aufgrund ihres Alters oder wegen einer Vorerkrankung ein höheres gesundheitliches Risiko durch eine Corona-­Infizierung hätten. „Auch Menschen in der Gemeinde, die sich in häuslicher Quarantäne befinden und Hilfe brauchen, können sich gerne bei uns melden“, betont der Rathauschef. Rund 30 Fälle von häuslicher Quarantäne seien ihm bislang bekannt gegeben worden.

Eine Notfallbetreuung gebe es montags bis freitags zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr für Schul- und Kindergartenkinder von Eltern, die in der Krankenpflege und anderen kritischen Bereichen der Infrastruktur beschäftigt sind. Voraussetzung für die Teilnahme sei, dass beide Erziehungsberechtigten oder die alleinerziehende Person in den entsprechenden Berufen tätig seien.

Die kommende Gemeinderatssitzung am 23. März möchte Julian Tausch bislang nicht ausfallen lassen. Die Sitzung wird ins Dorfgemeinschaftshaus verlegt: „Jedes Gemeinderatsmitglied soll an einem eigenen Tisch sitzen können und dafür wäre im Rats- und Kultursaal nicht genug Platz.“

Außer Schule, Kitas und Rathaus bleiben ebenso die Rosengartenhalle und das Dorfgemeinschaftshaus für die Öffentlichkeit geschlossen. Die 20 Spiel- und Bolzplätze auf dem Gemeindegebiet dürfen seit gestern nicht mehr genutzt werden.

Für einen wichtigen Zweck hatte die Rosengartenhalle am Montag noch einmal geöffnet: Den ganzen Tag wurden Lernmaterialien an die Eltern der 173 Schülerinnen und Schüler verteilt. „Die Lehrerschaft hat die Aktion super vorbereitet“, lobt der Bürgermeister. Schon gegen 15 Uhr waren fast alle Materialien abgeholt worden. Wer nicht vorbeikommen konnte, geht trotzdem nicht leer aus: Auf der Internetseite der Gemeinde können die Unterrichtsmaterialien heruntergeladen werden. Die Anmeldung für die zukünftigen Erstklässler wird nicht, wie geplant, am 1. und 2. April stattfinden. Sobald klar sei, wann und in welcher Form die Anmeldung erfolgen könne, würden die Familien informiert, teilt Grundschulrektorin Dorothea Staudenmaier mit.

Nachbarn helfen sich aus

Wie geht es den Kindern und Eltern mit der verordneten Zwangspause? „Wir haben Glück“, berichten zwei Mütter, „wir sind Nachbarn und können uns bei der Kinderbetreuung gegenseitig unterstützen.“ Dennoch: „Fünf Wochen sind schon eine sehr lange Zeit und wir wissen ja nicht, was da noch kommt.“ Freut sich wenigstens der Rosengartener Nachwuchs über die unverhofften Schulferien? „Ich finde das doof“, bekennt Eduardo, 8 Jahre, „zu Hause ist es langweilig, weil die anderen Kinder alle zu Hause bleiben.“ Auch Chanel würde lieber weiter normal Unterricht haben: „Schule ist schon toll“, stellt die Achtjährige ihren Lehren ein sehr gutes Zeugnis aus.

Info Über aktuelle Entwicklungen informiert die Gemeinde auf ihrer Internetseite www.rosengarten.de.