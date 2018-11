Schwäbisch Hall Versammelte Lebenserfahrung

Schwäbisch Hall / Frank Lutz

Die IG Metall Schwäbisch Hall würdigt ihre Jubilare. Ehrengast Sibylle Wankel vom Vorstand der Gewerkschaft verdeutlicht, dass der Kampf für Gerechtigkeit und Solidarität aktueller denn je ist.

Wie können gestandene Gewerkschaftler heutigen Jugendlichen erklären, warum sie in die Gewerkschaft eintreten sollten? Eine prägnante Antwort auf diese Frage von Alfons Kuhnhäuser, zweiter Bevollmächtigter der Haller IG-Metall-­Geschäftsstelle, hatte Helmut Ruff parat: „Weil sich’s rentiert und vor allem, wenn mer net zusammensteht, steht mer auseinander“, sagte der ehemalige Mitarbeiter von Bosch in Crailsheim. Ruff wurde Ende letzter Woche bei der Jubilarfeier der IG Metall Schwäbisch Hall für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Solidarität war also das Schlagwort an diesem Abend im Haller Neubau-Saal – das betonte auch der erste Bevollmächtigte Uwe Bauer: „Sie haben sich über die Jahrzehnte für gute Arbeitsbedingungen und Solidarität in unserer Gesellschaft eingesetzt“, wandte sich Bauer in seiner Begrüßungsrede an die Geehrten. Besonders hob er deren Erfahrungsschatz hervor: „Ich bin jetzt etwa 50 Jahre alt, bin also zu einer Zeit geboren, wo Sie teilweise schon Mitglied der IG Metall geworden sind.“

Beeindruckt von so viel versammelter Lebenserfahrung zeigte sich auch Jubilarrednerin Sibylle Wankel, die extra aus Frankfurt angereist war: „Das macht einen ehrfürchtig, besonders weil ihr gar nicht so alt ausseht“, sagte die Justiziarin beim Vorstand der Gewerkschaft. Wieder einmal zeige sich: „Die IG Metall hält fit und schreitet rüstig in die Zukunft.“

Dass dieser Einsatz heute genauso wichtig sei wie eh und je, zeigte Wankels kurzer Abriss der letzten 100 Jahre deutscher Geschichte: Vom 9. November 1918 als dem „wahren Beginn der deutschen Demokratie“ über die Not der Nachkriegszeit, die Wirtschaftswunder-Ära, die rebellischen 60er-Jahre, die deutsche Wiedervereinigung und den „neoliberalen Zeitgeist“ der 90er-Jahre bis in die heutige Zeit führte der historische Streifzug. In all den Jahrzehnten habe die Gewerkschaft sich immer wieder eingemischt und für Umverteilung und mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft gestritten: „Der Sozialstaat, den wir heute haben, ist in weiten Teilen Gesetz gewordene Gewerkschaftspolitik“, meinte Wankel.

Und so gelte heute mehr denn je: „Mischt euch ein, damit wir auch in Zukunft stolz auf unsere Vergangenheit zurückblicken können.“ Dass sich das Engagement lohne, hätten dieses Jahr die Warnstreiks bei Bosch und Huber im Rahmen der Tarifverhandlungen sowie der erfolgreiche Arbeitskampf bei Constellium in Crailsheim gezeigt, bei dem die streikenden Mitarbeiter einen Wiedereintritt des Unternehmens in die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie durchgesetzt hatten.

Und auch Jubilar Ruff richtete seinen Blick gleichzeitig zurück und nach vorne: „Schaut mal zurück, um was wir gekämpft haben“, appellierte er an die jungen Kollegen. „Ihr habt das heute alles – schaut zu, dass ihr’s nicht verliert.“

Das könnte dich auch interessieren: