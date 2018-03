Integration Vermittlung in Ausbildung und Praktika

Vermittlung in Ausbildung und Praktika

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

„Es zeigen sich vermehrt Belastungen aus den Erfahrungen im Heimatland und aus der Flucht. Es sind Einrichtungswechsel und Wechsel von Pflegefamilien in eine Einrichtung notwendig“, sagt Anja Stümpfig im Jugendhilfeausschuss im Landrats­amt. Die Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst im Jugendamt gibt mit Fachbereichsleiterin Ulrike Seip Infos und einen Überblick zur Situation der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) im Landkreis.

Es sei eine hohe Belastung für die jungen Menschen, bis der Familiennachzug ermöglicht werde und Eltern und Geschwister nachkommen könnten. Viele Gespräche und unterstützende Netzwerke aus Ehrenamtlichen würden helfen. Es gehe vor allem um die Integration in den schulischen und beruflichen Bereich, um die Vermittlung von Praktika und Ausbildungsstellen sowie in eigenen Wohnraum.

Aufnahmequote erfüllt

„Aktuell leben 128 unbegleitete ausländische junge Menschen im Landkreis“, informiert Sozialarbeiterin Seip. Die Aufnahmequote sei mehr als erfüllt, denn das Soll des Kreises werde mit 122 UMA angegeben. Die Situation habe sich auch im Landkreis Schwäbisch Hall entspannt. 32 der untergebrachten UMA seien vollstationär in Wohngruppen einer Jugendhilfeeinrichtung und 28 in Gastfamilien untergebracht. 68 seien auf dem Weg in die Selbstständigkeit und 35 hätten bereits eine eigene Wohnung.

Die jungen Menschen kommen überwiegend aus Afghanistan und Syrien. Seit Anfang 2016 kommen die jungen Flüchtlinge zunehmend auch aus Ländern wie Eritrea, Gambia und Guinea. Rund 95 Prozent sind männlich. Die meisten der unbegleiteten ausländischen jungen Menschen sind mittlerweile volljährig (98). Die Zahl der 16- und 17-Jährigen wird mit 27 angegeben. Drei der jungen Flüchtlinge sind 15 Jahre und jünger.

„Sicherheit durch einen geklärten Aufenthaltsstatus, eine gute Beziehung zur Fachkraft und die eigene Motivation“, dies seien entscheidende Faktoren, damit Hilfe wirkt, so Seip.