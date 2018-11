Integration Vermittlerin zwischen den Welten

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Es ist noch eines von den harmloseren „Schlangenwörtern“, die für die deutsche Behördensprache so typisch sind: Eingliederungsvereinbarung. Kheira Laribi befasste sich ausgiebig damit, dann fand sie eine Umschreibung, die sich sogar ins Arabische übersetzen lässt: „Das ist ein Vertrag zwischen dem Jobcenter und seinen Kunden.“ So verstehe nun jeder, was gemeint ist.

„Leichte Sprache eben“, weiß die Tochter einer Algerierin und eines Franzosen, die zweisprachig aufgewachsen ist. Als sie 2003 mit ihrer Familie aus Algerien zur in Schwäbisch Hall lebenden Mutter zog, habe sie anfangs große Verständigungsprobleme gehabt, erinnert sie sich.

Dolmetscher-Netzwerk hilft

Heute hilft die 38-Jährige anderen Menschen aus arabischen Ländern als Brückenbauer über diese Schwierigkeiten hinweg. Vor zwei Jahren entdeckte Mitbegründerin und Hauptorganisatorin Karin Kücük sie für das Dolmetscher-Netzwerk. „Ich habe sie bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen getroffen, und da war mir klar, dass sie perfekt für uns ist.“ Denn als Brückenbauer sei man nicht nur Übersetzer, sondern Vermittler zwischen den Kulturen.

Im Auftrag von Landratsamt, Jobcenter, AWO, Diakonie, Caritas, Pro Familia und der Deutschen Angestellten-Akademie sind Laribi und ihre 30 Kollegen unterwegs. In zehn Sprachen sorgen sie dafür, dass Zuwande­­rer bei Behörden- und Beratungs­terminen im Landkreis klarkommen.

Die Brückenbauer profitieren ebenso von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit: „Sie erhalten Einblicke in die verschiedenen Institutionen, verbessern ihre deutschen Sprachkenntnisse und gewinnen Selbstbewusstsein durch die Anerkennung, die ihnen von allen Seiten entgegengebracht wird,“ zählt Karin Kücük auf.

An Selbstbewusstsein mangelt es Kheira Laribi nicht. Die Mutter von fünf Kindern ist eine elegante, gebildete Frau mit starker Ausstrahlung und vielseitigen Interessen. In den Familien, die sie betreut, erlebt sie häufig ein ganz anderes Frauenbild. Männer aus dem arabischen Kulturkreis würden die Gleichberechtigung der Geschlechter tendenziell mit Misstrauen betrachten: „Sie haben Angst, dass ihre Frauen womöglich große Augen bekommen, wenn sie Deutsch lernen, arbeiten gehen und sehen, was hierzulande alles möglich ist.“ Die Töchter dürften in vielen Fällen nicht ins Schullandheim mit, da Übernachtungen außerhalb der Familienwohnung tabu seien.

Manchmal kann die Dolmetscherin die Fronten aufweichen, manchmal nützt ihre Überzeugungsarbeit nichts. Sie selbst wird akzeptiert: „Meine Hilfe und Erfahrung werden gebraucht, da spielt es keine Rolle, dass ich eigentlich viel zu emanzipiert bin.“ Andererseits treffe sie auch arabische Männer mit offener Geisteshaltung, die ihre Frauen nach Kräften unterstützten. Die Integration der Familie stehe und falle mit dem männlichen Oberhaupt: „Darum haben die Männer, die für die Brückenbauer tätig sind, wichtige Vorbildfunktion.“

Schutz und Entlastung

Für die Kinder vieler Migrantenfamilien bedeute der Einsatz der Dolmetscher Schutz und Entlastung. „Da die Jüngsten fast immer schnell die deutsche Sprache lernen, müssen sie bei jeder Gelegenheit als Übersetzer fungieren und werden so mit Problemen konfrontiert, die sie unter Umständen seelisch überfordern.“ Beste Erfahrungen macht sie im Café Kibit, einem AWO-Integrationsprojekt an Grundschulen, das Karin Kücük hauptberuflich leitet und für das sich auch Laribi engagiert: „Es kommen immer mehr Eltern, sie bringen ihre Freunde mit, und in diesem Rahmen können wir ganz entspannt über alles reden.“

Wie schwierig ist es für Menschen aus arabischen Ländern, Deutsch zu lernen? „Beide Sprachen sind kompliziert, haben sehr viele Regeln, Ausnahmen von diesen Regeln und Laute, die für Ungeübte kaum zu artikulieren sind“, erklärt die gebürtige Algerierin die Gemeinsamkeiten und fügt lächelnd hinzu: „‚Jobcenter’ und ‚Eingliederungsvereinbarung‘ gibt es im arabischen Wortschatz aber nicht.“