Schwäbisch Hall / ht

Eine 57-Jährige hatte am Dienstagmorgen zwischen 8 und 8.30 Uhr zu Fuß ihre Wohnung im Wohngebiet Teurershof verlassen. Angehörigen waren über ihren Aufenthaltsort nicht informiert, sie sorgten sich. Deshalb wurde davon ausgegangen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daraufhin wurde eine groß angelegte Suche gestartet. Gegen 20 Uhr trafen Familienangehörige die Gesuchte im Krankenhaus Schwäbisch Hall an. Die Frau ist nach Angaben der Polizei wohlauf.