Straßen Verkehrsschau ergibt wenig Neues

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Auf dem Wunschzettel von Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung zur Verkehrsgestaltung in Rosengarten können nur drei von 15 Punkten abgehakt werden.

Vertreter des Ordnungsamts und des Amts für Straßenbau waren im Juni in Rosengarten unterwegs. Nun präsentiert Bürgermeister Jürgen König den Gemeinderäten das Ergebnis der Verkehrsschau. Von 15 Punkten auf dem „Wunschzettel“ von Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung wurden zwölf abgelehnt.

In Uttenhofen wird es in Höhe des Dorfgemeinschaftshauses und der Sigismundkapelle keine zusätzlichen Fußgängerüberwege über die B 19 geben.

Eine „Bündelungsfunktion“ der entsprechenden Markierungen sei auf der Hauptstraße nur schwer zu erreichen, da die Fußgänger erfahrungsgemäß immer den kürzesten Querungsweg wählen würden. Ein Zebrastreifen suggeriere zudem eine real nicht gegebene Sicherheit. Die Situation werde im Hinblick auf die weitere Bebauung jedoch auch künftig beobachtet.

Vorfahrt wird „verdeutlicht“

Die Sperrung des frisch sanierten Vaihinger Gässles mit einem „Anlieger frei“-Schild sei nicht zielführend. Die zahlreichen Kunden der Bäckerei Gräter dürften trotz eines solchen Schildes weiter dort fahren, da sie eben Anlieger seien. In der Tempo-30-Zone durch den Wohnpark Am Jakobsweg wird die geltende Rechts-vor-Links-Regelung demnächst durch Blockmarkierungen „verdeutlicht“.

Das Ortsschild in diesem Bereich darf nicht, wie vorgeschlagen, weiter von der Einmündung in den Wohnpark abgerückt werden. Ebenso sei die Vorschaltung einer Geschwindigkeitsbegrenzung nicht zulässig. Bis zum Ortsschild gilt weiterhin Tempo 100.

Im Westheimer Wohngebiet Schönbühl werden die Autofahrer auch künftig nicht von Schwellen auf der Fahrbahn ausgebremst. Mit der Begründung, in der engen, unübersichtlichen Straße müsse die Fahrgeschwindigkeit zwangsläufig verringert werden, wurde die Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde in Dendelbach und Renkenbühl abgelehnt.

Rangeleien um Parkplätze in der Bibersstraße müssen die Anwohner und die Mitarbeiter der BEW unter sich austragen. Die Nutzung könne nur durch die zeitliche Beschränkung der Parkdauer oder die gebührenpflichtige Ausweisung einer Anwohnerparkzone reguliert werden.

Keine 30er-Zone in Raibach

In der Raibacher Ortsdurchfahrt war für die Verkehrsbehörden kein Anlass für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde ersichtlich. Die Verlegung der Bushaltestelle von der vorbeiführenden Bibersfelder Straße in die innerörtliche Dorfstraße zum Schutz der Schulkinder wurde von den Raibachern erneut vergeblich eingefordert. Die Gemeinde bleibe mit dem Busunternehmen im Gespräch, erklärt König.

Die Anlieger im Adam-Lauterbach-Weg in Rieden, die in der ausgewiesenen Spielstraße parken, wird die Gemeinde darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Wenn dies nicht greife, könnte die verkehrsberuhigte Zone aufgehoben werden, warnt der Bürgermeister.

Um zu verhindern, dass Lkw mit einer Länge über zehn Metern von Tullau in Richtung Steinbach fahren, wird die K 2507 nach der Einmündung Burrberg für diese gesperrt. Den Viadukt können die großen Brummis nicht passieren. Aus Fahrtrichtung B 19 bleibt das Lkw-Verbot mit dem Zusatz „Lieferverkehr frei“ bestehen, sodass die Pappenfabrik aus dieser Richtung weiterhin erreichbar ist.

Ein Zeichen mit der Längenbegrenzung wird zusätzlich im Kocherweg in Richtung Steinbach angebracht. Parkverbotsschilder im Einmündungsbereich Burrberg seien nicht notwendig, da dort das Parken laut Straßenverkehrsordnung ohnehin nicht gestattet sei. Nicht in Erfüllung geht auch der Traum einzelner Gemeinderäte, die Gemeinde könnte auf ihrer Gemarkung eigenständig Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

„Nie im Sinne der Bürger“

„Man kann diese Verkehrsschauen auch gleich abschaffen“, ärgert sich Gemeinderat Martin Melber. „Es wird ja sowieso nie im Sinne der Bürger entschieden“, meint er. Ganz so pauschal dürfe man das nicht sehen, nimmt der Rathauschef die übergeordnete Behörde in Schutz. Man habe sehr wohl in einigen Bereichen etwas erreicht. Allgemeingültige Grundsätze in der Straßenverkehrsordnung hätten zudem ihren Sinn: „Sonst würde bald in ganz Deutschland ein Schilderchaos herrschen.“