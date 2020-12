Aufatmen im Rottal. Die wichtige Verkehrsverbindung zwischen Oberrot und dem Haller Raum kann ab Donnerstagnachmittag wieder genutzt werden. Seit Ende Oktober war die Landesstraße 1054 gesperrt. Grund dafür war die erneute Beseitigung einer Rutschung in Kombination mit der Stabilisierung der Fahrbahn.

Dafür hat das Land weitere 450.000 Euro investiert. Im Juni 2016 war die Fahrbahn etwa 150 Meter unterhalb des Hügelsbrunnens nach starken Regenfällen zum ersten Mal abgebrochen. Die darauf folgende Sanierung der Straße im Abschnitt zwischen Hohenhardtsweiler auf Oberroter Seite und Dendelbach auf Gemarkung der Gemeinde Rosengarten kostete rund. Doch damit war das Problem nicht gelöst. An Weihnachten 2018 rutschte die Fahrbahn erneut ab. Als Ursache dafür nennt das Regierungspräsidium einen „inhomogenen Untergrund“ – also eine. Diese will man nach der erneuten Sanierung nun in den Griff bekommen haben.