Der Kreisverkehr am Sonnenhof wird größer. Die Bauarbeiten dazu beginnen am Montag, 23. März, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Kreisverkehr kommt momentan auf einen Durchmesser von 21 Metern. Dieser soll nun auf 32 Meter wachsen. Das soll die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss an dieser Stelle erhöhen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Arbeiten dauern bis Ende November

Außerdem werden Teilstücke der Neuen Reifensteige und der Alten Reifensteige saniert. Entlang der Neuen Reifensteige werden zwei Bushaltestellen angelegt, die Gehwege mit Übergängen und die Radfahrerführung werden angepasst. Das gesamte Vorhaben dauert voraussichtlich bis Ende November. Läuft alles nach Plan, soll der Kreisverkehr nach den Sommerferien in Betrieb gehen.

Ab Montag bis voraussichtlich Sonntag, 13. September, gelten für den Straßenverkehr entsprechende Umleitungen (siehe Info). Das obere Stück in der Alten Reifensteige steht voraussichtlich ab 14. September auf dem Programm. Dieser Straßenabschnitt wird dann bis voraussichtlich Ende November gesperrt. Wegen Erschließungsarbeiten für das Bahnhofsareal ist außerdem am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. März, die Ringstraße von der Ausfahrt des Kreisverkehrs am unteren Ende der Neuen Reifensteige bis zur Einmündung Ritterstraße gesperrt. Die Ringstraße bekommt in diesen beiden Tagen eine neue Asphaltdeckschicht, die Ritterstraße eine neue Asphalttrag- und -deckschicht.

Während der Arbeiten kann das Gebiet über die Alte Reifensteige und die Rollhofsteige erreicht werden. Ab Freitag, 27. März, sind die BAG und die Löwenbrauerei wieder über die Ring- und Ritterstraße erreichbar. Die Erschließungsarbeiten für das neue Stadtquartier gehen am Montag, 30. März, in der Ringstraße beim Zentrum für psychische Gesundheit und der Samariterstiftung weiter. Die Zufahrt zu diesen Grundstücken gewährleistet eine Baustraße. Während dieser Phase sollten Autofahrer das Bahnhofsareal nicht über die Alte Reifensteige oder die Rollhofsteige ansteuern, sondern die Umleitung benutzen.

Die Umleitung verläuft folgendermaßen: Die Neue Reifensteige ist von Westen in Richtung Bahnhof nicht mehr durchgängig befahrbar. Deswegen werden Fahrzeuge, die aus Richtung Gaildorf kommen, über die Bundesstraße 19, das Gaildorfer Dreieck und dann über den Hirschgraben beziehungsweise weiter über die Johanniterstraße umgeleitet. Vom Bahnhof kommend geht es auf der Neuen Reifensteige weiterhin in Richtung B 19.

Wie leistungsfähig ist der neue Kreisel? Das haben Stadträte die Verwaltung gefragt. Die machte in der Vergangenheit deutlich: Der Kreisverkehr in der ge­planten Form könne bis zum Prognosezeitraum 2030 eine Leistungs­fähigkeit mit drei Straßen in der Qualitätsstufe B, mit einem Ast in der Qualitätsstufe C aufweisen. „B“ bedeute bei einer Kreuzung eine mittlere Wartezeit von unter 20 Sekunden, bei „C“ geht man von weniger als 30 Sekunden aus.