Kultur- und Förderverein Verein hofft auf Erweiterungsbau

Untermünkheim. / swp

Die Mitglieder des Kultur- und Fördervereins Rößler-Museum Untermünkheim sind mit der Arbeit ihres Vorstandes zufrieden. In der Mitgliederversammlung im Bürgersaal wurde der gesamte fünfköpfige Vorstand für zwei weitere Jahre einstimmig wiedergewählt. Vorstands­mitglieder sind Vorsitzender Uwe Winkler, sein Stellvertreter Armin Feuchter, Museumsvorstand Karl-Heinz Wüstner, Kassier Inge Hille und Schriftführer Uli Blank. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden die Kassenprüfer Cara Vogelmann-Hartmann und Volkmar Gessinger.

Im voll besetzten Bürgersaal widmete Winkler dem Projekt, auf dessen Verwirklichung der Kultur- und Förderverein seit mehreren Jahren intensiv hinarbeitet, ein eigenes Kapitel: Die Erweiterung des Rößler-Museums um das benachbarte Haus Häberlein. Am Mittwoch, 18. April, will der Rat darüber entscheiden, ob die Gemeinde die Sanierung und den Umbau des Gebäudes mit Geldern aus dem Leader-Programm in Angriff nimmt. Der Ausschuss des Vereins hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, das Projekt mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 10 000 Euro zu unterstützen. „Aufgrund sehr großer Raumnot sind wir auf den Erweiterungsbau dringend angewiesen und hoffen auf einen positiven Gemeinderatsbeschluss“, sagte Winkler

Anita Gessinger und Karin Breu­ninger wurden neu in den Vereinsausschuss gewählt. Besonders geehrt wurden die Vereinsmitglieder Inge Hille (10 Jahre Kassier), Volkmar Gessinger (10 Jahre Kassenprüfer) und Siegfried Brenner (25 Jahre Mitglied). Aus dem Ausschuss verabschiedet wurden Klaus Hägele und das sehr verdiente Ehrenmitglied des Vereins, Wilhelm Kraft, schreibt der Verein.

Ehrung für Gerda Feuchter

Emotionaler Höhepunkt war die Verabschiedung von Gerda Feuchter aus dem Vereinsausschuss. Uwe Winkler nannte sie in seiner Laudatio die „Frau für alle Fälle, die gute Seele des Vereins, mit deren Ausscheiden eine Ära zu Ende gehe“. Auf Vorschlag des Vorstands wurde Gerda Feuchter von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied gewählt. In ihren Dankesworten kündigte Gerda Feuchter an, dass sie auch in naher Zukunft ihren Beitrag zum Gelingen der Vereinsveranstaltungen leisten möchte. Anschließend gab es einen Überraschungsauftritt des „Museumsmännerchores 1846“, aus Anlass des 35-jährigen Bestehens des Rößler-Museums. Zudem zog Ehrenvorsitzender Frieder Krumrein das Publikum mit sechs originellen und bewegenden Geschichten aus seinem Buch „Auslese“ in seinen Bann.