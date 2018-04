Redaktionsbesuch Verborgenes Potenzial nutzen

Crailsheim / Frank Lutz

Eines ist Karin Käppel in ihrer neuen Heimat sofort positiv aufgefallen: „Das Wetter ist schön.“ Es gebe deutlich mehr Sonnenschein als im verregneten Nordrhein-Westfalen, wo die gebürtige Fränkin zuletzt tätig war. Hinsichtlich ihrer neuen Funktion als Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim kann Käppel der Region ebenfalls viel abgewinnen: „Man kann hier gut in den Job kommen“, sagte sie angesichts der günstigen Arbeitsmarktsituation gestern bei einem Besuch der Redaktion dieser Zeitung.

Doch auch in der Region ist nicht alles Gold, was glänzt. Bereits zu ihrem Amtsantritt im Januar hatte Käppel von „großen Herausforderungen“ gesprochen. Zwei Kernaufgaben seien zu bewältigen: Zum einen müsse langfristig gesichert werden, „dass die Firmen ihre Fachkräfte bekommen“. Das sei nur durch Qualifizierung und Arbeitsmarktberatung in Kooperation mit anderen Akteuren – etwa den Kommunen, aber auch den Arbeitgebern selbst – möglich. Und zum anderen gibt es auch in der wirtschaftsstarken Region Langzeitarbeitslose: 2738 waren es im März. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitslosen liegt bei 28,9 Prozent und ist in allen vier Landkreisen des Agenturbezirks ähnlich hoch. Überproportional häufig seien Frauen, Deutsche, ältere Menschen, Schwerbehinderte sowie Arbeitslose ohne Berufsabschluss betroffen. Besonders schwierig gestalte sich der Weg in den Arbeitsmarkt für Menschen, bei denen gleich mehrere Faktoren die Jobsuche erschweren: Ältere Menschen etwa, die gleichzeitig mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, bräuchten deutlich länger, um Fuß zu fassen.

Beratung und Betreuung

Mit verschiedenen Maßnahmen versuche die Agentur, Langzeitarbeitslose an den Arbeitsmarkt heranzuführen. So gibt es das vom Europäischen Sozialfonds geförderte „Programm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit“, bei dem die beteiligten Jobcenter mit gezielter Betriebsakquise, intensivem Coaching und finanziellem Ausgleich versuchen, Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Allgemein investierten die Jobcenter viel Zeit in Beratung und intensive Betreuung.

Wichtig sei auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen in Form von psychosozialer Betreuung und Sucht- oder Schuldenberatung. Hoffnungen setzt Käppel auch in den mit öffentlichen Mitteln geförderten „Sozialen Arbeitsmarkt“, mit dem die Bundesregierung bis zu 150 000 Langzeitarbeitslosen zu einem Job verhelfen will.

Eine weitere Sorge äußert Käppel: In den letzten Monaten haben die Unternehmen verstärkt Helferstellen geschaffen, für die keine hohe Qualifizierung erforderlich ist. Diese seien eine Chance für viele Geringqualifizierte, schnell Geld zu verdienen. Allerdings stellten die Helferjobs auch ein Risiko dar, denn Menschen ohne Berufsabschluss landeten ja überdurchschnittlich oft in der Langzeitarbeitslosigkeit. Deshalb appelliert Käppel, zuerst eine Ausbildung oder ein Studium abzuschließen. Diese erleichterten auch das lebenslange Lernen, das in Zukunft immer wichtiger werde: „Die Berufsbilder werden sich durch die Digitalisierung ändern. Das wird ganz viele Branchen betreffen – man muss up to date bleiben.“

Fachkräfte von übermorgen

Ob es durch Weiterqualifizierung und lebenslanges Lernen gelingen kann, den Fachkräftebedarf dauerhaft zu decken? Hier will sich Käppel nicht festlegen. Die entscheidende Frage im Hinblick auf die sich verändernden Berufsbilder laute: „Haben wir das richtige Potenzial in der Region? Da arbeiten wir in Netzwerken mit Firmen und anderen Akteuren zusammen und mit Dr. Schumm, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, um die Region in Europa bekannter zu machen.“

Wird also mehr Einwanderung benötigt? „Das ist eine politische Frage, die ich ungern beantworte“, sagt Käppel. Sie verrät nur so viel: Unter den derzeitigen Einwanderern seien Flüchtlinge oft „nicht die Fachkräfte von morgen, sondern von übermorgen“. Es brauche bei vielen noch Zeit, um sie zu qualifizieren. „Aber wir, oder besser gesagt sie selbst, sind auf einem guten Weg – durch Sprachkurse, die sie besuchen, und durch ihre generelle Offenheit.“